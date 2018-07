Ein Blick vom höchsten Punkt der Nord-Tribüne in das fast fertige Stadion an der Lathener Straße. Foto: Heiner Harnack

Meppen. Nach rund einem Jahr gehen die Bauarbeiten im Stadion des SV Meppen in die Zielgerade. Nachdem die Linien abgekreidet und die Tore aufgestellt wurden, werden die letzten Meter der neuen LED-Werbebande aufgestellt. Auch die große LED-Video-Wand ist von ihrem Einsatz auf der Schülerwiese nach vier Wochen an ihren ursprünglichen Platz in der Südkurve zurückgekehrt.