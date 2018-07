Meppen. Ein 30-Jähriger wurde am Sonntagmorgen in Meppen von einem Unbekannten angegriffen und ins Gesicht geschlagen.

Wie die Polizei erklärt, kam es zu diesem Vorfall in der Hasestraße in der Nähe der Hase-Hubbrücke. Der Angreifer soll den 30-Jährigen grundlos mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Danach stieg der Aggressor in einen grauen BMW und flüchtete. Der Geschädigte blieb verletzt zurück.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Telefonnummer 05931/9490 zu melden.