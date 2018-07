Das Höger-Haus

Das Höger-Haus selbst befindet sich im Eigentum der Stadt Meppen. Dabei ist das Höger-Haus in Meppen eines der wenigen Gebäude des berühmten Architekten Fritz Höger, das noch weitgehend im Originalzustand erhalten ist. Das Gebäude in der Bahnhofstraße ist von Höger selbst in den Jahren 1937 und 1938 geplant und errichtet worden. Ursprünglich waren Sparkasse und Kreisverwaltung gemeinsam dort untergebracht, später dann auch das Landratsamt des Altkreises Meppen. Nach der Fusion der drei Altkreise zum Landkreis Emsland kaufte die Stadt Meppen das Gebäude 1982. Seit 1985 bewohnt die Polizei die Immobilie. Vertraglich hat sich das Land Niedersachsen verpflichtet, dort noch für 20 weitere Jahre das Polizeikommissariat Meppen vorzuhalten.