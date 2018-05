Meppen. Am Freitagabend (18.Mai) um 20 Uhr eröffnet der ehemalige Bundespräsident Christian Wulff in Meppen das dreitägige DJK-Bundessportfest auf der Schülerwiese eröffnet. Flankiert wird die Eröffnungsfeier auf der Schülerwiese vom Einmarsch aller DJK Vereine.

Es ist nach Angaben der Organisatoren mit der Geesterin Angelika Büter „die bedeutendste und größte wiederkehrende Veranstaltung des katholischen Sportverbandes“. Der ausrichtende DJK–Diözesanverband Osnabrück erwartet bis Pfingstmontag 3000 Sportler, Trainer und Betreuer, die sich in 18 Sportarten messen. Am Pfingstsamstag wartet in der Meppener Innenstadt von 11 bis 17 Uhr eine inklusive Sport- und Spielemeile auf Interessierte jeglichen Alters. Besonders Kinder und Jugendliche bekommen dort zahlreiche Möglichkeiten geboten, um sich aktiv zu beteiligen. Darunter finden sich Angebote wie Teppichcurling, ein Laufkartenwettbewerb, Kistenklettern, ein Bühnenprogramm sowie die Slackline-Show mit Elli Schulte, Slackline-Weltmeisterin 2013. Um 14 Uhr findet ein Drachenbootrennen zwischen dem Präsidium und dem Diözesanteam auf dem Dortmund-Ems Kanal statt. Am Samstagabend feiern alle Teilnehmer zusammen den Freiluft-Gottesdienst ab 19.30 Uhr auf der Schülerwiese mit Weihbischof Jörg Michael Peters, bevor am Abend ab 20 Uhr der ausrichtende DJK-Diözesanverband zur Party bittet.

Großes feuererwerk

Ein weiterer Höhepunkt wird neben den sportlichen Wettkämpfen ein Orientierungslauf am Pfingstsonntag von 10 bis 14 Uhr sein, an dem jede Altersgruppe in ihrem eigenen Tempo teilnehmen kann. Im Rahmen der Abschlussfeier am Sonntag (20. Mai) ab 19 Uhr erfolgt dann die Staffelübergabe an den nächsten Ausrichter des Bundessportfestes 2022. Das Sportfest endet mit einer Abschlussfeier ab 19 Uhr mit den Bands „Atomic Plaboys“ und LayZee aka Mr. President“. Gegen 22.30 Uhr ist ein großes Feuerwerk geplant. Am Pfingstmontag findet zudem noch ein ökumenischer Gottesdienst ab 10 Uhr in der Fußgängerzone statt.

Das sportliche Programm umfasst 18 Disziplinen. Das DJK-Bundessportfest ist inklusiv ausgerichtet. Im Bereich der Leichtathletik ist ein Drei-Kampf für Menschen mit geistiger Behinderung geplant, alles im Rahmen des Wettkampfbetriebs. Weitere Sportarten wie Badminton und Bogenschießen sind ebenfalls inklusiv ausgerichtet.

Sportliches Programm

Badminton: Kiesberghalle Lingen-Darme, 19 und 20 Mai. 9 bis 17 Uhr;

Basketball: WGM-Sporthalle Meppen. 19. Mai

Borgenschießen: Sportplatz Marianum Meppen: 19. und 20. Mai

Anzeige Anzeige

Boule/Petanque: Bouleanlage Osterbroch, 19. und 20. Mai, jewiels 9 bis 17 Uhr

Darts/Steeldarts: Jugendzentrum Meppen; 19. Mai, 10 bis 17 Uhr.

Faustball: Sportplatz Paul-Gerhard-Schule Meppen, 19. und 20. Mai, jeweils 10 bis 17 Uhr.

Fußball: Sportanlage DJK Geeste und SV Meppen: 19. Mai und 20. Mai.

Gymnastik/Tanz: Großsporthalle Dalum.

Handball: BBS-Halle und Stadtsporthalle Meppen: 19. und 20. Mai von 8 bis 18 Uhr.

Judo: Sporthalle WGM: 19. und 20. Mai von 12 bis 14 Uhr.

Leitathletik: Anlage Helter Damm Meppen: 19. und 20. Mai

19. Mai um 16.30 Uhr: Diözesanstaffel 10 x 200 Meter.

Schach: WGM, 19. und 20. Mai.

Schießen: Schützen St. Antonius Geeste, 19. und 20. Mai.

Tennis: Anlage Geeste. 19. und 20. Mai.

Tischtennis: Turnhalle der Anne-Frank-Schule in Meppen: 19. und 20. Mai.

Rhönradturnen: Gebrüder Grimm Schule Lingen: 19. Mai.

Geräteturnen: Sporthalle Kardinal von Galen-Schule, 19. und 20. Mai.

Volleyball: Halle Marianum Meppen: 19. und 20. Mai.

(bei Bedarf werden die Wettkämpfe an den Sportstätten am 21. Mai fortgesetzt).