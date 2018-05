Öffnungszeiten der Bäckereien in Meppen, Haselünne und Haren an Pfingsten 2018

Für alle, die auch an Pfingsten 2018 nicht auf frische Brötchen verzichten möchten, hat unsere Redaktion die Bäckereien in Meppen, Haselünne und Haren gefragt, ob und wie sie an Pfingstsonntag und Pfingstmontag 2018 geöffnet haben. (Foto: Benjamin Havermann)

Meppen. Wer beim Frühstück an Pfingstsonntag 2018 nicht auf frische Brötchen verzichten will, der braucht nicht lange suchen. Viele Bäcker haben geöffnet. Am Pfingstmontag sind es deutlich weniger. Wann hat welcher Bäcker in der Region um Meppen, Haselünne und Haren geöffnet?