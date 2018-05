Meppen. Wie kommt der Spargel vom Feld auf den Teller und wie viel Arbeit steckt vom Anbau bis zur Ernte in den edlen weißen Stangen? Ein Besuch beim Hofladen Brümmer in Meppen.

Zufrieden steht der Landwirt Christian Brümmer auf seinem Spargelfeld in Meppen-Dürenkämpe. In der Ferne stechen Feldarbeiter bei sonnigen 24 Grad Spargel. „Es gibt bestimmt Betriebe, die größere Spargelfelder bewirtschaften“, sagt der 43-Jährige bescheiden. „Aber wir sind mit der Menge, die wir pro Saison ernten, sehr zufrieden und können unseren Hofladen und Gastronomen in der Umgebung gut versorgen.“ Der Spargelanbau sei bei ihnen mehr Leidenschaft. Das ganz große Geld verdiene der Betrieb damit nicht.

Über 30 Jahre im Spargelgeschäft



Seit 1987 sind die Brümmers im Spargelgeschäft. Sechs Hektar Land bewirtschaften sie mit dem Kaisergemüse. Von Beginn an setzen sie für die Ernte auf polnische Helfer. „Die können das und wissen Bescheid“, erklärt der Landwirt. „Über die Jahre haben sich feste Strukturen eingespielt. Zurzeit haben wir fünf Helfer bei uns, die den Spargel stechen. In der Regel kommen auch immer dieselben in der Saison, was uns sehr freut. Wir pflegen einen freundschaftlichen Umgang miteinander.“ Untergebracht sind die Polen in einer Wohnung auf dem Hof der Brümmers. Nicht selten sitzen alle abends zusammen, schmeißen den Grill an oder trinken gemeinsam ein kühles Getränk. Auch bei seinen Arbeitern in Polen war der Landwirt mit seiner Familie schon außerhalb der Erntesaison zu Besuch.









Gutes Geld



Einer der Erntehelfer ist Piotr Mol. Genau wie seine Mitstreiter sticht er zielsicher und routiniert die weißen Stangen im Damm. „Ich bin gerne in Deutschland zum Arbeiten“, sagt der 38-Jährige. „Hier verdiene ich gutes Geld und habe eine feste Anstellung, auf die ich mich verlassen kann.“ Mol ist fast seit Beginn des Spargelanbaus bei den Brümmers mit an Bord. Er hilft, Arbeiter in Polen zu finden und ist zu einer bewährten Kraft auf dem Hof geworden. Mit seinem Lohn von rund neun Euro die Stunde ist er zufrieden. In Polen würde er das nicht bekommen.

Lohnkosten an oberster Stelle

Deutsche Helfer zu beschäftigen, kommt Brümmer nicht in den Sinn. Die wären zu teuer. Außerdem würde man zur Spargelsaison gar keine finden, sodass er auf die ausländischen Kräfte angewiesen ist. So ist es nicht weiter verwunderlich, dass bei der Preiskalkulation beim Spargel die Lohnkosten an oberster Stelle stehen. Ein Kilogramm Spargel erster Wahl kostet bei den Brümmers im Hofladen zwischen sechs und acht Euro.









Fingerfertigkeit gefragt

Es fordert einiges an Fingerfertigkeit, das Kaisergemüse richtig zu stechen. Trotz Hilfestellung und genauer Anleitung gelingt dem Autor dieser Zeilen der Selbstversuch im Spargelstechen nur mit Mühe – sehr zum Amüsement der Spargelprofis. „Es ist sehr wichtig, genau den Spargel zu treffen und nicht im Damm herumzustochern“, erklärt Brümmer. „Sonst beschädigt man andere Spargelstangen, die dann nicht mehr richtig wachsen und geerntet werden können.“









Das erfahrene Auge sticht mit

Bei richtiger Pflege kann ein Spargelfeld nach einer Wachstumsphase von zwei Jahren rund sechs bis sieben Jahre lang genutzt werden, ohne dass neu angepflanzt werden muss. Geerntet werden stets nur Stangen mit einem Durchmesser zwischen 16 und 26 Millimetern. Nachmessen müssen die Spargelstecher dabei nicht. Das erfahrene Auge reicht ihnen völlig. Die optimale Wachstumstemperatur liegt bei etwa 21 Grad. „Wenn es zu warm ist, wächst der Spargel zu schnell“, erklärt Brümmer. „Bei Kälte wächst er zu langsam. Am besten sind konstante Temperaturen.“ Mit einer schwarz-weißer Folie, die auf dem Damm liegt, wird die Temperatur geregelt. „Wenn es kalt ist, ist die schwarze Seite oben, bei Wärme drehen wir die Folie auf die weiße Seite um.“ Wichtig dabei sind immer wieder Erfahrungswerte, die der Landwirt über die Jahre mit dem Gemüse sammelt.



Supermarkt versus Hofladen

Im Gegensatz zu Spargelregionen wie Nienburg oder auch Cloppenburg ist der Anbau im Emsland eher bescheiden. Etwa ein Dutzend Betriebe gibt es hier, die sich dem weißen Stangen verpflichtet haben. Die meisten davon verkaufen ihren Spargel, wie die Brümmers auch, über einen eigenen Hofladen. Von Supermarktspargel, der von weit her importiert wird, hält der Landwirt nichts. „Spargel muss morgens gestochen und dann in wenigen Stunden auf dem Teller landen“, sagt er. „Wer das nicht glaubt, der sollte mal den Direktvergleich machen. Außerdem ist die Klimabilanz eindeutig die bessere.“









Ernte bis zum 24. Juni

Natürlich essen Brümmer und seine Familie während der Saison oft Spargel. Trotz vieler Rezeptideen rund um das Gemüse schwört der Landwirt auf die klassische Art mit Kartoffeln, Schinken und Sauce Hollandaise. „Für mich ist das geschmacklich die beste Zubereitungsart.“ Die Spargelsaison endet am Johannistag (24. Juni), damit der Spargel noch ausreichend Zeit hat, durchzuwachsen und einen grünen Busch bilden kann. Nur dann können im Folgejahr wieder ergiebige Mengen der weißen Stangen gestochen werden.