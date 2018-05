An der Kardinal-von-Galen-Schule soll das neue Orientierungssystem für Einsatz- und Rettungskräfte schnellstmögliche Hilfe bringen. (v.l.) Martina Schümers, Helmut Knurbein, Christian Golkowski, Hartmut Bruns, Annette Guba, Melanie Eßer und Olaf Längert werben für die neue Orientierungshilfe an Meppener Schule. Foto: Harnack

Meppen. Ein neues Orientierungssystem für Einsatz- und Rettungskräfte soll die Sicherheit an der Kardinal-von-Galen-Schule (KvG) erhöhen. Im Einsatzfall können Sanitäter, Feuerwehrleute und Polizeibeamte nun schneller an den Einsatzort gelangen. Das neue System an der Oberschule wurde nun vorgestellt.