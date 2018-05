Die Videoüberwachung soll ausschließlich zu Zeiten erfolgen, an denen erfahrungsgemäß die häufigsten Rechtsverstöße begangen werden. Archivfoto: Torsten Albrecht

Meppen. Das Kneipenviertel an der Bahnhofstraße in Meppen ist beliebter Treffpunkt für Partygänger und Nachtschwärmer. Leider kommt es im „Bermuda-Dreieck“ immer wieder zu Gewaltdelikten – denen die Stadt nun per Videoüberwachung begegnen möchte.