ws Meppen. „Wasserwelten“ heißt die Ausstellung im Stadthaus Meppen, an der neben Kinder der Klassen 1 bis 4 der Johannes-Gutenberg-Schule der Schulkindergarten, kreative AGen aus dem Nachmittagsbereich, der Hort und die Kooperationsklasse der Jakob-Muth-Schule mitgewirkt haben.

Wer die leuchtend-bunten Bilder und Kollagen der Kinder sieht, wird sogleich erkennen, mit welcher Freude die kleinen Künstler ans Werk gegangen sind. „Wichtig für uns als Schule war es, dass jedes Kind sich in der Ausstellung wiederfindet“, betonte die kommissarische Schulleiterin der Johannes-Gutenberg-Schule, Marion Rednik, in ihrer Eröffnungsrede.

„Die Wasserwelten dieser Ausstellung sind schön, sollten aber auch darauf aufmerksam machen, Wasserwelten außerhalb dieser Ausstellung wertzuschätzen und mit ihnen gut umzugehen“, erläuterte die Pädagogin weiter und bedankte sich bei allen Beteiligten für die gelungene Zusammenarbeit. Schließlich gab es ein ganz dickes Lob für die Kinder: „All das wäre nichts, wenn es an unserer Schule nicht so wunderbare Kinder gäbe, die kreativ sind und Freude am Malen, Basteln, Kleben, Drucken, Nähen und so weiter haben. Ihr seid unsere Künstler. Das hier ist eure Ausstellung“, sagte die Schulleiterin.

Gezeigt werden nicht nur einzelne, gemeinsam ausgesuchte Werke der Kinder in Bilderrahmen und auf Pinnwänden, auch hat jedes Kind einen Fisch aus Ton geformt und bedruckt. So sind mehr als 160 Fische an vier Spundwänden angebracht, eine Gemeinschaftsarbeit der gesamten Schule.

Zu sehen ist die Ausstellung noch bis zum 14. Juni zu den Öffnungszeiten des Stadthauses, montags bis mittwochs 8 bis 16 Uhr, an Donnerstagen von 8 bis 17.30 Uhr und freitags von 8 bis 12.30 Uhr.