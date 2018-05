Meppen. Am Freitag, 25. Mai, 20 Uhr, spielt Panflötist Sebastian Pachel begleitet von Pianistin Irina Eicher im Alten Güterbahnhof in Meppen.

Auf dem Programm des Konzerts auf Einladung des Klavierhauses Dausin und der Menke Werbeagentur stehen moderne Interpretationen klassischer Musikwerke. Pachel und Eicher wollen durch eine zeitgenössische und instrumentenbezogene Darbietung einfühlsamer und virtuoser Klangkunst eine neue Aufmerksamkeit auf die Panflöten-Musik lenken. Zum Einsatz kommt eine speziell für Pachel angefertigte Panflöte aus Messing-Rohren, die klare und präzise Klänge ermöglicht. Gepaart mit den kunstfertigen und einfühlsamen Klängen des Klaviers entsteht eine neue Art von Panflöten-Tonkultur. Mit im Programm sind Werke von Schumann, Bartok, Bach, Piazzolla und Mozart.

Pachel studierte Jazzklavier und Panflöte am Institut für Musik der Hochschule Osnabrück und war der erste Musiker im Rahmen des Bachelor-Systems, der an einer deutschen Hochschule ein künstlerisches Examen mit dem Hauptfach Panflöte abgelegt hat.

Die Eltern der in Russland geborenen Irina Eicher haben ihr Leben komplett der Musik verschrieben. Nach dem Studium am Tschaikowski-Konservatorium in Moskau und an der Musikhochschule in Münster und Köln legte sie ihr Examen als Pianistin ab. Sie lebt und arbeitet heute in Deutschland.

Der Eintritt ist frei – Spenden sind willkommen.

Informationen zu Irina Eicher: www.irina-eicher.de; zu Sebastian Pachel: www.sebastianpachel.com, zur Konzertreihe im Alten Güterbahnhof: www.menke.de/events