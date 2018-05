Meppen. Noch eine gute Woche Zeit zum Proben, und dann eröffnen am Pfingstsonntag um 16 Uhr Fanfarenklänge die Saison 2018 der Meppener Freilichtbühne mit „Ronja Räubertochter“.

Das selbstbewusste, lebenstüchtige und unerschrockene Mädchen Ronja ist nicht nur Kindern ebenso vertraut wie die ihr seelenverwandte Pippi Langstrumpf, beide erdacht von Autorin Astrid Lindgren. Was Ronja unbeirrbar vorlebt, stellt eingefahrene Verhaltensweisen und Klischee-Denken Erwachsener nicht nur der Borka- und der Mattis-Sippe infrage. Um den Wert der Freundschaft geht es und die aus ihr zu schöpfende Lebenskraft, um klaren Blick für Realität und Empfindsamkeit der Seele, um Aufgeschlossenheit für neue Wege.

Familien verfeindet

So haben Ronja und ihr Freund Birk, deren Familien verfeindet sind, so manches Abenteuer im Mattiswald zu bestehen. Während sie Graugnomen, Rumpelwichten und Wilddruden begegnen, erweist sich die Tragfähigkeit wahrer Freundschaft. Es gilt zu überleben, sich zueinander zu bekennen, zu entscheiden. Was die beiden Kinder vorleben, überzeugt schließlich auch ihre Familien.

Die Bühnenbearbeitung von Barbara Hass liegt bei Regisseurin Iris Limbarth und ihrer Assistentin Julia Felthaus sowie dem musikalischen Leiter Jason Weaver in bewährten Händen. Zur Musik von Klaus Hillebrecht und den Liedtexten von Radulf Beuleke entsteht mit Spielleidenschaft und Liebe zum Detail eine vielschichtige Inszenierung, an der die Darsteller bei den Proben sichtbar Spaß haben. So manches Lied der fetzigen Tanzauftritte wird die Besucher der Meppener Freilichtbühne wieder als Ohrwurm nach Hause begleiten.

Ein weiter Weg

Doch von der Idee bis zur Premiere ist es ein weiter Weg, der lange vor der ersten Probe beginnt. „Ronja Räubertochter“ wurde im August 2016 aus den Vorschlägen Limbarths und der Vorstandsmitglieder für 2018 beschlossen. Dann waren die Aufführungsrechte zu klären. Manchmal kauft man das komplette Paket mit Musik und Text, manchmal auch nur den Text vom Verlag, dann müssen die Lieder einzeln erworben oder neu komponiert werden. Für „Ronja“ hat die Meppener Freilichtbühne die Musik aus Tecklenburg (Hillebrecht und Beuleke) bekommen, die Rechte für das Bühnenwerk sind beim Verlag für Kindertheater zu erwerben. Erst dann können Überlegungen und Pläne für die zu erstellenden Requisiten und das Bühnenbild entwickelt werden.

Casting

Das Casting für die Rollen erfolgte im Herbst, hier konnte jeder teilnehmen, den ein Mitmachen reizte. In Zusammenarbeit mit Weaver trifft Limbarth die Entscheidungen. Nach Bekanntgabe der Besetzungsliste kurz vor Weihnachten hieß es für 54 Kinder und 14 Erwachsene: Text lernen, singen, tanzen und proben, proben, proben. Während die Jüngste während der Saison ihren 8. Geburtstag feiern wird, ist Nothard Kaßburg (73) seit 59 Jahren dabei. Die Bühnenkräfte werden von 120 Helfern in Maske, Schneiderei, Technik, Requisite, Bühnenservice, Kasse und Klause unterstützt.

Enthusiasmus der Aktiven

Nicht immer zeigen Schulen und Arbeitgeber Verständnis für die aufzubringende Zeit - fast täglich wird geprobt, zu den Familienvorstellungen kommen vormittägliche Schulaufführungen. Gerade für die letzteren müssen viele der Erwachsenen Urlaub nehmen, und in den Schulen stehen Klassenarbeiten und der dafür notwendige Unterrichtsstoff an. Das erfordert nicht nur den Enthusiasmus der Aktiven, sondern auch die Unterstützung durch die ganze Familie. Aber genau dies lässt auf, hinter und vor der Bühne zusammenwachsen, und das ist es, was atmosphärisch herüberkommt, wenn im Schlussbild von „Ronja Räubertochter“ die Bühne unter 136 tanzenden Füßen erbebt.