Meppen. Die Stadt Meppen will neue Gewerbe- und Industrieflächen in den Bereichen Nödike und Hüntel ausweisen. Dabei geht es auch um bereits sehr konkrete Bauvorhaben.

Diplom-Geograf Jürgen Giese stellte im Planungs- und Bauausschuss die Erweiterung des Industriegebietes Hünensand in Hüntel vor. „Das prosperierende Unternehmen Ludden & Mennekes Entsorgungssysteme GmbH will erweitern“, sagte Giese. Auf dem Firmengelände an der Essener Straße gebe es keine Freifläche mehr. Deshalb will die Firma ein knapp drei Hektar großes Areal in 120 Meter Entfernung erwerben. Die bewaldete Fläche liegt zwischen der Eisenbahntrasse und dem Funpark und ist in Besitz des Landkreises Emsland.

Stichstraße notwendig

Um diese neue Gewerbefläche erschließen zu können, ist eine etwa 500 Meter lange Stichstraße parallel zum Eisenbahngleis notwendig. Auf Nachfrage von SPD-Ratsherr Bernd Kaiser sagte der Mitarbeiter des Bauamtes, dass Straßen in Gewerbegebieten bislang die Stadt immer selbst bezahlt habe. Giese ergänzte, dass in dem Bereich noch weitere Freiflächen liegen. Diese könnten später über eine Stichstraße im nördlichen Bereich über den Rögelberg erschlossen werden. Der Ausschuss sprach sich einstimmig für das Vorhaben aus.

Standort zu klein

Auf Anfrage der Redaktion sagte Geschäftsführer Werner Pöttker von Ludden & Mennekes, dass der jetzige Standort einfach zu klein sei. Aus der Not heraus habe das Unternehmen mit seinen 150 Mitarbeitern bereits Anfang des Jahres den Firmenkomplex der früheren Firma Hackling Stahl- und Metallbau GmbH in Dörpen an der Industriestraße 14 gekauft. „Dorthin haben wir den Sonderbau Pressentechnik ausgelagert“, sagte Pöttker. Auf die Erweiterungsflächen in Meppen sei man aber weiterhin angewiesen.

Weniger Abstand

Dasselbe Votum sprachen die Politiker für das „Industriegebiet „Schwefinger Straße“ in Meppen-Nödike aus. Auch hier wollen nach Angaben von Giese Firmen ihre Produktionsgebäude zur Straße hin ausbauen. Deshalb wird der Mindestabstand von der Grundstücksgrenze bis zu den Gebäuden auf fünf Meter reduziert. Der dortige Grünstreifen ist laut Stadtverwaltung Meppen „von untergeordneter Bedeutung für den Naturhaushalt und in einem unansehnlichen Zustand“. Die Eigentümer können jetzt jeweils selbst entscheiden, ob sie die Bäume absägen. Die Kompensationsmaßnahmen für die gefällten Bäume führt die Stadt an derer Stelle durch das Pflanzen neuer Bäume durch.

Neues Gewerbegebiet

Auf der südlichen Seite der Schwefinger weist die Stadt indes ein fast vier Hektar großes neues Gewerbegebiet aus. Hierfür wird eine vorhandene Freifläche sowie ein Teil des angrenzenden Baumbestandes genutzt. Das Areal grenzt an den Höftehof an, dort ist gerade das neue Fitnessstudio „ Sportparc Emsland “ im Bau. Für das neue Gewerbegebiet gebe es bereits viele Interessenten. Auch Firmen aus Nödike wollen hier expandieren.