Teile vom Funpark Meppen zurückkaufen

Die Firma Ludden & Mennekes produziert große Müllsortieranlagen. Foto: Ludden

Meppen. Die Meppener Firma Ludden & Mennekes ist ein erfolgreiches Unternehmen und will expandieren. Dies ist in der Nachbarschaft am jetzigen Standort an der Essener Straße in Hüntel aber nur unter großen Schwierigkeiten und offenbar mit erheblicher Zeitverzögerung möglich.