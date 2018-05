Meppen. Am Mittwochabend haben Landrat Reinhard Winter und Erster Stadtrat Bernd Ostermann auf der Baustelle in der Hänsch-Arena in Meppen sich über den Einbau der Rasenheizung informiert.

Wilhelm Gößling, Fachbereichsleiter Hochbau, sagte: „Die Firma Heiler aus Bielefeld hat bereits die ersten 1600 Kubikmeter Erdreich ausgekoffert.“ Weitere 1900 würden folgen. Danach würden 45 Zentimer Boden wieder aufgefahren. Als Erstes erfolge eine 15 Zentimeter dicke Schicht mit der Drainage. Danach eine 15 Zentimeter dicke Tragschicht und darüber als letztes das Erdreich mit den Rohren der Rasenheizung. „Wir verlegen 28 Kilometer Rohre“, sagte Gößling.

Beheizt mit Heizöl

Beheizt werden sie nur bei Bedarf mit einem Gemisch aus Frostmittel und Wasser, zum Beispiel bei starkem Schneefall oder extremen Frost. In diesen Fällen wird dann ein Heizaggregat jeweils kurzfristig für einige Tage angemietet und mit Heizöl in einem Energiecontainer befeuert. Der Boden selbst werde nur auf drei bis vier Grad erwärmt. Als oberste Schicht wird der Rollrasen in einer Breite von bis zu 1,60 Meter verlegt. Es handelt sich um einen Spezialrasen für das 68 mal 105 Meter großen Spielfeld. Der Rasen i werde pünktlich zum Saisonstart am 27. Juli bespielbar sein.

Neue LED-Werbung

Zudem werden die Ränder an der alten Stehtribüne n(Süden) und neuen Haupttribüne gepflastert. Hier wird in der neuen Saison auf geliehenen LED-Bahnen Bewegwerbungen präsentiert. Im Zuge der Baumaßnahmen erhalte die alte Sitztribüne eine neue Beschallungsanlage und Videoüberwachung. Weiter werde das Flutlicht aufgerüstet. Zusätzlich zum Austausch der Leuchtkörper an den vier Masten werden 15 Strahler auf dem Dach der alten Tribüne montiert. Auch der Bereich hinter der alten Tribüne werde ausgestrahlt.

Großevents möglich

Wie Erster Stadtrat Ostermann ergänzte, wird der Zaun an der Südtribüne in Zukunft klappbar sein. „Hier können wir dank der neuen Infrastruktur im Stadion eine große Bühne für Großevents der Kategorie A aufstellen.“ Die jetzige Baumaßnahme koste 790.000 Euro. Damit haben Stadt Meppen und Landkreis Emsland binnen eines Jahres in den Stadionumbau zu gleichen Teilen gemeinsam 4,07 Millionen Euro investiert. „Dann müssen wir erst einmal Luft holen“, sagte Landrat Winter.

Auftstieg wäre teuer

Ostermann wies darauf hin, dass die Mannschaft des SV Meppen die Bauarbeiten „mit sehr guten sportlichen Erfolgen begleitet hat“. Falls der SVM sogar den Aufstieg in die 2. Bundesliga schaffen sollte, müssten Stadt und Landkreis noch einmal kräftig in die Geldschatulle greifen. In der zweithöchsten Spielklasse ist nicht nur eine wesentlich stärkere Flutlichtanlage nötig, zudem sind auch mehr Sitzplätze und durchweg überdachte Tribünen erforderlich.