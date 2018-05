Höhere Alkoholpreise ein Allheilmittel?

Meppen. Rauschtrinken, Komasaufen, Flatrate-Trinken – immer wieder kennen junge Leute beim Alkoholkonsum keine Grenzen, trinken, bis der Arzt kommt, bekommen eine Alkoholvergiftung und landen im Krankenhaus. Ist dem mit einer Erhöhung des Alkoholpreises beizukommen? Die Meinung darüber ist in unserer Redaktion geteilt. Zwei Kommentare.

Kommentar Pro

Mindestpreis mindert maximalen Konsum

Von Konstantin Stumpe

Der Mindestpreis für alkoholhaltige Getränke nach dem schottischen Vorbild macht auch für Deutschland Sinn. Ein Beispiel aus der jüngeren Geschichte hat das bereits bewiesen.

Zum 1. Juli 2004 hatte die Bundesregierung die Alcopopsteuer eingeführt. Mit großem Erfolg. Laut der Bundesregierung ging der Verkauf von Alcopops im Frühjahr 2005 um 65 Prozent zurück. Besonders bei den jungen Leuten habe das Gesetz Wirkung gezeigt. Ein Drittel der Jugendlichen trank keine Alcopops mehr, ein Drittel reduzierte den Konsum und nur ein Drittel trank unbeeindruckt weiter.

Gerade vor dem Hintergrund, dass es im vergangenen Jahr wieder zu einem erschreckenden Anstieg der jungen Komasäufer im Emsland gekommen ist, muss nun erneut gehandelt werden. Oft haben Jugendliche nicht so viel Geld in der Tasche – weil Alkohol in Deutschland aber zu Spottpreisen verkauft wird, können sie es sich trotzdem leisten. Ein Mindestpreis wären also genau das richtige Mittel, den Konsum reduzieren.

Kommentar Kontra

Prävention statt Preiserhöhung

Von Carola Alge

Alkohol ist in Deutschland billig und einfach zu haben. Eine drastische Preiserhöhung würde den Alkoholmissbrauch Jugendlicher kaum mindern.

Prävention ist deshalb das Mittel der Wahl. Auf die setzen die beiden hiesigen und andere Experten zu Recht. Mit dem Alkohol ist es wie mit so vielen Dingen: Zu viel Fett, zu viel Zucker, zu viel Fleisch – all das ist ungesund. Soll und darf der Staat das aber regulieren? Darf er damit alle Bürger ein Stück weit entmündigen, weil – im Fall des Alkohols – ein geringer Prozentsatz der Bevölkerung über das Ziel hinausschießt? Nein. Ein Einschreiten von oben ist nur notwendig, wenn es um Gefahren für das Miteinander geht. Im Straßenverkehr zum Beispiel.

Ansonsten aber kommt es darauf an, mit Projekten wie HaLT oder der Kampagne „bunt statt blau“ dem Alkoholmissbrauch junger Leute entgegenzuwirken, sie entsprechend zu erziehen und ihnen vorzuleben, dass man Wein, Bier und Co. nicht literweise schlucken, sondern in Maßen genießen sollte.