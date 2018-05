Meppen. Schlechte Nachrichten für die Meppener Ortschaften Schwefingen und Klein Fullen: Das Land Niedersachsen lehnt Fördergelder für die geplanten Dorfentwicklungsmaßnahmen ab.

Wie Stadtplanerin Andrea Büring in der Sitzung des Planungs- und Bauausschusses sagte, hoffte die Stadt auf Landesgelder aus dem „Programm zur Förderung der Entwicklung im ländlichen Raum“ -kurz „PFEIL“. Neuerdings würden die Anträge nach einem Bewertungsschema geprüft. Im Rahmen dieses Punktesystems wurden im gesamten Weser-Ems-Gebiet von 133 Anträgen nur 30 bewilligt. Die restlichen 103 Maßnahmen seien durch das Ranking-Verfahren gefallen.

Neue Pflasterung

„Das traurige für Schwefingen ist, dass der Antrag zur Neugestaltung des Kirchenumfeldes keine Chance mehr hat, da die Förderperiode in diesem Jahr abläuft“, sagte Büring. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 100.000 Euro. Die Schwefinger wollten Eigenleistungen im Gegenwert von 4.800 Euro erbringen.

Neue Remise

In Klein Fullen soll eine neue Remise am bereits neu errichteten Dorfgemeinschaftshaus ( Alte Schule) errichtet werden. Die Gesamtkosten wurden mit 107.830 Euro veranschlagt. Sie könnten dank der Eigenleistungen der Klein Fullener um 9.230 Euro gesenkt werden. Die Stadt Meppen will nach der Absage für 2018 für Klein Fullen im kommenden Jahr erneut Landesgelder einwerben.

Parameter geändert

Scharfe Kritik an den Förderkriterien übte CDU-Ratsherr Reiner Fübbeker: „Die Parameter zur Förderung wurden kurzerhand geändert.“ Damit werde der strukturschwache Südosten Niedersachsens klar bevorzugt. Tatsächlich vergibt das Ranking viele Punkte an Gemeinden mit einer Steuereinnahmekraft, die deutlich unter dem Landesdurchschnitt liegt. Auch bei der Bevölkerungsentwicklung werden Kommunen positiv bewertet, deren Einwohnerentwicklung negativ ist. Die Konsequenz für die Meppener Dörfer ist laut Fübbeker: „Wir werden im Regen stehen gelassen.“

Selbst bezahlen

Für Schwefingen beklagte Ortsvorsteherin Marlies Gruber (CDU) den sehr schlechten Zustand der Pflasterung an der Kirche. Die CDU-Politiker aber auch Hubert Höning (UWG) und Bernd Kaiser (SPD) sehen notfalls als einzige Lösung eine rein städtische Finanzierung. Bürgermeister Helmut Kurbein ergänzte: „Wir werden dann Schwefingen in die Haushaltsberatungen für 2019 aufnehmen.“

Trasse für Erdkabel

Das Verfahren zur Festlegung des Verlaufs der künftigen Gleichstromverbindung A-Nord von Emden nach Osterrath im Rheinland hat begonnen. Netzbetreiber Amprion hat den Antrag auf Bundesfachplanung bei der Bundesnetzagentur eingereicht. Wie Meppens Diplom-Geograf Jürgen Giese sagte, findet hierzu eine Antragskonferenz am Mittwoch, 23. Mai, im Gasthaus Kamp in Meppen statt. Hierzu seien alle Bürger eingeladen, die eine Stellungnahme eingeben möchten. Laut Giese verläuft der Amprion-Vorschlag „direkt am bzw. sogar im Euroindustriepark Versen“. Deshalb will die Stadt vorschlagen, den Korridor unmittelbar westlich der Emslandautobahn zu verlegen. Nach seinen Angaben gebe es anders als bislang angenommen keine rechtlichen Bedenken der Landesstraßenbauverwaltung gegen ein Erdkabel „in der Bauverbots- und Baubeschränkungszone der A 31“.