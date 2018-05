Meppen. Pflegeberufe sind körperlich anstrengend, oft schlecht bezahlt und lassen aufgrund des engen Zeitfensters, in dem sich die Mitarbeiter bewegen, kaum Raum für eine intensive persönliche Zuwendung. Deutschland befindet sich auf dem Weg vom Pflegenotstand zur Pflegekatastrophe.

„Es müssen sich die Gesetze und die Bezahlungen der erbrachten Leistungen ändern, und zwar dringend“, sagt Franz Stüwe, Leiter des Fachbereichs Pflege beim DRK-Kreisverband Emsland, im Interview. Die Situation sei für die Mitarbeiter belastend, auch gesundheitlich. „Wir merken schon, dass viele Mitarbeiter ausgelaugt sind oder über Rückenprobleme klagen.“ Stüwe hofft, „dass die Politik endlich versteht, dass es 5 nach 12 ist und dass nicht nur während des Wahlkampfs das Thema Pflege aktuell ist“.

Zwei von drei der etwa 2,5 Millionen Pflegebedürftigen in Deutschland werden zu Hause gepflegt. Viele sind durch Doppelbelastung Beruf/Pflege überlastet. Wie viele Mitarbeiter in wie vielen Einrichtungen/Diensten beschäftigen Sie im mittleren Emsland?

Das DRK im Emsland beschäftigt etwa 500 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Fachbereich Pflege. Diese verteilen sich zum größten Teil auf unsere sieben ambulanten Pflegedienste, die Sozialstationen, sowie 13 ambulante Wohngemeinschaften. In diesen Bereichen versorgen wir insgesamt annähernd 1300 Patienten. Dazu kommen unsere vier Tagespflegen und eine solitäre Kurzzeitpflege sowie etwa 800 Hausnotrufkunden und aktuell 286 Wohnungen im betreuten Wohnen.

Wo gibt es große Probleme?

Es ist beispielsweise bei einer Versorgung von einer Patientin so, dass wenn unsere Mitarbeiterin (Pflegeassistentin inkl. einer Weiterbildung für delegierbare Behandlungspflege) bei der Dame eine Leistung nach SGB (Sozialgesetzbuch) XI durchführt, darf sie gleichzeitig Kompressionsstrümpfe nach SGB V anziehen. Kommt diese Mitarbeiterin aber zu einer Patientin, bei der keine Leistung nach dem SGB XI durchgeführt wird, darf sie auch keine Kompressionsstrümpfe nach SGB V anziehen – das heißt, ich muss dort eine Fachkraft hinschicken oder der Patientin eine Leistung nach SGB XI verkaufen, ohne dass diese dies benötigt.

Jeder Angehörige ohne medizinische Grundkenntnisse dürfte diese durchführen – nur in der ambulanten Pflege ist das Gesetz für keinen nachvollziehbar anzuwenden. Und das bei der heutigen Situation „Fachkräftemangel“. Aber auch Pflegehilfskräfte sind nicht mehr zu bekommen. Wie auch bei der nicht akzeptablen Gesetzeslage. Und dies ist nur ein Beispiel, wie mit uns umgegangen wird.

Die gängige Alternative zur ambulanten Pflege ist eine Heimeinrichtung. Die aber ist teuer. Ein Teufelskreis?

Wir vom DRK bieten mit unseren ambulanten Wohngemeinschaften eine günstigere Möglichkeit. Aber auch die Inanspruchnahme der Kurzzeitpflege bzw. Tagespflege ist eine gute Variante zur Entlastung. Grundsätzlich könnten die ambulanten Pflegedienste aber viel mehr leisten, wenn die Gesetzeslage eine andere wäre.

Der Patient Pflegeberufe krankt. Sehr sogar. Es fehlen Zehntausende Pflegefachkräfte in der Kranken- und Altenpflege. Nachwuchs ist Mangelware. Wegen Überbelastung und/oder niedriger Entlohnung?

Die Pflege ist ein sehr schöner Beruf. Ich habe diesen selbst lange Jahre ausgeübt. Jedoch haben sich mit der Zeit die gesetzlichen Rahmenbedingungen stark geändert, sodass immer mehr Verwaltungsaufwand gefordert wird, obwohl von Entbürokratisierung gesprochen wird. Für eine Leistung wie Kompressionsstrümpfe anlegen müssen wir eine Verordnung vom Hausarzt einholen, diese muss dann zur Krankenkasse versendet werden. Oftmals bekommen wir dann eine Ablehnung der Krankenkasse – dann wird ein Widerspruch eingelegt, bis letztendlich diese Verordnung für zwei Wochen (Erstverordnung) genehmigt wird. Nach zwei Wochen das Ganze noch einmal mit der Hoffnung auf eine längere Genehmigung. Dieses Prozedere gilt bei allen Leistungen der Krankenkasse. Wir zahlen nach Tarif, darum glaube ich, dass das Problem nicht in erster Linie die Bezahlung ist, sondern die Rahmenbedingungen, unter denen wir pflegen müssen. Auch das Ansehen in der Gesellschaft ist teilweise problematisch: Als ich meine Ausbildung in der Altenpflege gemacht habe, wurde ich oft belächelt oder bekam blöde Sprüche zu hören.

Die enge Personaldecke schafft vielfältige Probleme. Wie sind Sie aufgestellt, und wo hapert es?

Wir bilden selbst viele zu Altenpflegern aus, zurzeit haben wir 24 Auszubildende. Zudem haben wir seit letztem Jahr die Stabsstelle „Ausbildungskoordinator“ geschaffen, um die Azubis besser zu begleiten und bei Problemen unterstützen zu können. Hier werden auch verschiedene Projekte mit durchgeführt. Wir bilden außerdem unsere Pflegekräfte weiter, um ihnen Perspektiven zu bieten. Weiterhin sind wir aktiv im betrieblichen Gesundheitsmanagement. Auch das Ablehnen von neuen Aufträgen schützt unsere Mitarbeiter vor Überlastung.

Es hapert an den genannten Problemen und daran, dass es immer mehr Hilfesuchende gibt, die versorgt werden müssen.

Sind wir auf dem Weg vom Pflegenotstand zur Pflegekatastrophe?

Ja. Hier müssen sich die Gesetze und die Bezahlungen der erbrachten Leistungen ändern – und zwar dringend.

In der Pflegediskussion werden aktuell gedanklich Pflege-Roboter als Helfer ins Spiel gebracht. Eine denkbare Alternative?

Nein. Eine technische Hilfe ist aber Mobilcare. Damit können die Leistungen sofort beim Kunden eingegeben werden. Hier kann sofort die Leistung, die Arbeitszeit mit einem Handy bzw. Tablet erfasst werden. Und sobald die Pflege- und Krankenkassen ihre EDV auch so weit haben, kann damit eine schnelle Rechnungslegung durchgeführt werden ohne viel Papier.

Alter und Pflege sind Themen, die für viele Menschen mit Sorgen, mit Not verbunden sind. Können Sie perspektivisch Mut machen?

Ich kann nur sagen, dass wir als Wohlfahrtsverband, aber auch viele Privatanbieter, alles versuchen, um den Menschen dort zu begleiten, wo er Hilfe benötigt. Unsere Mitarbeiter sind sehr engagiert und möchten, dass es ihren Kunden gut geht. Ich hoffe, dass die Politik endlich versteht, dass es 5 nach 12 ist und dass nicht nur während des Wahlkampfs das Thema Pflege aktuell ist.

In Pflegeberufen Tätige arbeiten früh, tagsüber, nachts. Sie hetzen von Bett zu Bett, sind getrieben vom Zeitdruck. Wie belastend ist das für Ihre Mitarbeiter?

Natürlich ist das belastend, aber auch hier muss man sagen, dass nicht die Pflegeheime den Personalschlüssel festsetzen, sondern die Pflegekassen. Bei allen Verhandlungen versuchen wir, einen besseren Schlüssel zu bekommen – jedoch oft ohne Erfolg, da sich mit jedem erhöhten Personalschlüssel die Heimkosten erhöhen. Das ist in der Tagespflege sowie in der Kurzzeitpflege genauso.

Hat die Situation gesundheitliche Auswirkungen für Ihre Mitarbeiter?

Ja, wir merken schon, dass viele Mitarbeiter ausgelaugt sind oder über Rückenprobleme klagen. Jedoch sind wir dort sehr aktiv, führen Mitarbeiterbefragungen durch, sorgen für unsere Mitarbeiter im betrieblichen Gesundheitsmanagement in Zusammenarbeit mit der AOK und fördern Fitness.

Mangelnde Anerkennung, geringe Bezahlung, Arbeitsdichte, Personalmangel – viele reagieren darauf und hängen ihren Job an den Nagel. Wie ist das bei Ihnen?

Wir haben dieses Problem zum Glück noch nicht, müssen aber dafür arbeiten und vor den Kassen kämpfen, dass das so bleibt.

Stände Frau Merkel vor Ihnen: Was würden Sie in Sachen Pflege in Deutschland von ihr als Akutmaßnahme fordern?

Sofortige Änderung der Rahmenbedingungen und der gesetzlichen Personalverordnung. Dazu ein besserer Personalschlüssel, weg von der MDK -Prüfung, zumindest ihrer aktuellen Form, weniger Bürokratisierung und mehr Möglichkeiten der Leistungserbringung bei ausgebildeten Pflegehilfskräften.