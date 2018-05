Meppen. Mit den sommerlichen Temperaturen ist der Startschuss für die Freibadsaison 2018 gefallen. Auch im Meppener Emsbad haben seit dem Wochenende die ersten Gäste ihren Platz an der frischen Luft gefunden.

„Wir sind froh, dass es jetzt los geht. Bei den Temperaturen ist der Freibad-Start perfekt“, sagte Schwimmmeister Lars Behnke am Montag. Denn seit dem vergangenen Samstag ist das Meppener Freibad wieder geöffnet und die ersten Liegestühle füllen sich.

Vor allem den Kindern macht das Schwimmen im Freibad bei den aktuellen Wetterverhältnissen besonderen Spaß. „Wir sind gekommen, um uns abzukühlen“, erzählen die beiden elfjährigen Schwimmbadgäste Theo Lammers und Jan Bruns. Für die Freibäder in der Region sind die frühsommerlichen Temperaturen ein Segen. „In der Woche rechnen wir mit ungefähr 300 bis 500 Badegästen, an den Wochenenden mit gut 1000“, berichtet Schwimmmeister Behnke.

Allerdings sei die Besucherzahl stark abhängig von den Wetterverhältnissen. „Wenn das Wetter nicht passt, kommt auch keiner ins Schwimmbad. Besonders das vergangene Jahr war für uns besucherbezogen katastrophal “, berichtet Behnke. Die ständigen Wetterschwankungen und die fehlenden heißen Temperaturen haben dem Freibad ein Strich durch die Rechnung gemacht.

Alles vorbereitet

In den vergangenen Tagen haben die Mitarbeiter des Emsbades in allen Becken klar Schiff gemacht. „Große Investitionen stehen zurzeit nicht an, vielleicht in den nächsten Jahren“, berichtet Schwimmmeister Behnke. An der Wassertemperatur hat sich aber nichts geändert, „die ist wie jedes Jahr bei 22 Grad Celsius“.

Besonders die breite Rutsche des Freibades und der Wasserpilz locken die vorwiegend jungen Besucher an und sorgen für Spaß und Freude. Mit dem Zugang zum Hallenbad ist das Freibad auch bei nicht so gutem Wetter eine Freizeitalternative. Auch für jüngere Besucher bietet sich die Badeplattform mit breiter Rutsche, Insel und Sprühköpfen an. Neben dem Wasserspaß gibt es Sportmöglichkeiten wie ein Volleyball- und ein Badmintonfeld und andere Spielgeräte.

Das Freibad ist wochentäglich von 13.30 bis 20 Uhr geöffnet, am Wochenende jeweils von 10 bis 18 Uhr. Bei schlechter Witterung ist eine frühere Schließung möglich.