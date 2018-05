Meppen. Großartige Knaller-Acts haben die diesjährigen Meppener Maitage geprägt, da waren sich die vielen tausend Besucher in der Innenstadt, in „Meppens guter Stube“, einig. Ein ganz besonderer Höhepunkt an beiden Tagen war die spektakuläre Hochseilshow der legendären Traber-Familie.

Das Mai-Spektakel startete am frühen Samstagabend mit Chuck Plaisance auf der Windthorstplatz-Bühne. Er verdutzte sein Publikum dann gleich mit einer fast authentischen Johnny-Cash-Stimme bei Klassikern wie „Ring Of Fire“ oder „Walk The Line“. Country und Blues sorgten so für das richtige Mai-Feeling bei den Maitagebesuchern. Die strömten so langsam von überall her in Richtung City und wurden dort komödiantisch bestens versorgt von Herrn Konrad, dem Jongleur, und Ewald, dem kauzigen Ostfriesen, der mit seinen „Aalhorn rund um die Welt“ pilgert.

Stimmung für die Partylustigen machte die Band For Example mit Hits aus den aktuellen Charts und dem Beste der vergangenen 30 Jahre Rock- und Popgeschichte. Neben einer coolen Performance beeindruckten die Musiker von For Example vor allem durch einen gekonnten mehrstimmigen Gesang und begrüßten ihre Fans passend mit „Walking On Sunshine“.

Musik voller Dynamik

Auf der Marktplatzbühne präsentierten Stonewashed unplugged feinsten Soul, Pop und Rock´n´Roll voller Dynamik, das kam „supergeil“ beim feierfreudigen und musikbegeisterten Publikum vor der Bühne an. Gitarrist Kay Holland tourte kürzlich noch mit der Kelly Family durch große Hallen, fühlte sich aber sichtlich und hörbar auch auf Meppens Marktplatz wohl.

Als die abendliche Mai-Sonne allmählich von der Dämmerung verdrängt wurde, kam knisternde und spürbare Spannung bei den Maitage-Besuchern auf. Der weltberühmte Hochseilartist Falko Traber machte sich startklar für seine erste Hochseilshow. Dafür hatte das Traber-Team einen 52 Meter hohen, schwankenden Mast vor dem historischen Rathaus installiert, den Isabell, die Königin der Lüfte, erklomm und dort – in schwindelerregender Höhe – wagehalsige Artistik vorführte.

Spektakuläre Show

„Wie kann jemand ein solches Gleichgewichtsgefühl entwickeln“, sinnierte der Meppener Thomas Buss. „Das ist nicht normal, ich kann kaum noch hinschauen“, flüsterte sein Kumpel Friedrich Herbes sichtlich angespannt. Auf der gegenüberliegenden Seite des Marktplatzes in Höhe des Schnellrestaurants Kochlöffel war ein acht Meter hoher Mast errichtet worden. Von dort wurde ein Stahlseil quer über den Marktplatz gespannt, auf dem Falko Traber, mehrfacher Weltrekorder auf dem Hochseil, ungesichert balancierte. „Spektakulär“, „Beängstigend“, „Herzklopfen krieg ich“, so war es überall aus dem Publikum zu hören.

Traber führte während seiner Show verschiedene Hochseilläufe vor, etwa den „Schräglauf, auch Todeslauf genannt“, kündigte sein Sohn Fernando Traber die jeweiligen Hochseilakte an. „Sie sehen hier in Minuten die Arbeit von Jahren. So etwas kann man nicht lernen, so etwas hat man im Artistenblut“, kommentierte Traber junior, während der inzwischen 60-jährige Falko auf dem Seil spazierte und immer wieder charmant seinem Publikum zuwinkte.

Kopfstand auf dem Seil

Am Ende der Balancestrecke, vor dem riesigen Mast, machte er dann sogar einen Kopfstand auf dem Seil. Grandios auch die Motorradshow mit Falko, Isabell und Sofia. Auf seiner Maschine führte der weltbekannte Artist hoch über den Köpfen der Zuschauer Motorcrossaction vor, die sonst nur auf dem sicheren Boden zu sehen ist.

Das musikalische Highlight des Samstagabends lieferte die Depeche-Mode-Tributband Remode. Nicht nur Fans von Depeche Mode kamen da voll auf ihre Kosten. Natürlich waren es eher die bekannteren Stücke wie „Master And Servant“, bei denen die Besucher begeistert johlten und klatschten. Musik und Show waren fast authentisch, kein Wunder, denn das Musikmagazin Subway adelte Remode als Europas beste Depeche-Mode-Tribute-Band. „Nah am Original – und richtig gut, die Mucke und die Show“, befand dann auch der Meppener Georg Greve.

Strahlender Sonntag

Vielfalt in jeder Hinsicht bot der maisonnenstrahlende Sonntagnachmittag den Besucherscharen. Kinderliedermacher Christian Hüser, die Dance-Formation der Elvis B. Sports & Performing Arts, Sänger Jochen Fischer von Double Tuff, Klaus Foitzek mit seinem Musiktheater, viel Sprachwitz und seiner witzigen Bühnenfigur „Der kleine Klaus“, die Zirkuswelt Haren und Meli’s Zauberwelt boten feinste Unterhaltung für die ganze Familie.

Und natürlich wurde die Hochseilschau von Falko Traber wieder zum Highlight des Tages. Früh übt sich, wer ein Meister werden will, unter diesem Motto stand das Seillaufen für die ganze Familie, betreut durch das Traber-Team. Eine schöne Randnotiz gab es dabei auch noch, in Form eines kleinen Familientreffens. Aus Haren war der Musiker Patrick „Pee“ Traber, inzwischen waschechter Schifferstädter, nach Meppen gekommen, um seine Verwandten zu treffen. Und Bummler freuten sich über den verkaufsoffenen Sonntag und einen Frühlingsmarkt zwischen den beiden Veranstaltungsorten.