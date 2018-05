Meppen. Gegenüber der Propsteikirche St. Vitus in Meppen baut die Caritas ein neues Beratungszentrum. Es ist Teil eines Großprojekts, in das der Wohlfahrtsverband und das Krankenhaus Ludmillenstift insgesamt acht Millionen Euro investieren. Aktuell befindet sich die Baumaßnahme voll im Zeitplan.

Auch der Kostenrahmen werde eingehalten. Das Projekt von Caritas und Ludmillenstift umfasst neben dem Beratungszentrum und der Tiefgarage mit 100 Stellplätzen ein neues Schulungszentrum für die rund 200 Auszubildenden des Krankenhauses. Die Bauarbeiten starteten im November 2017. „Die Rohbauarbeiten befinden sich in der Endphase, in Kürze kann mit den Innenarbeiten begonnen werden“, sagte Caritas-Pressesprecher Roland Knillmann der Redaktion.

Acht Fachdienste

Die Zusammenarbeit mit dem Architektenbüro B-Werk und der baufachlichen Begleitung durch Markus Sellmeyer, Bistum Osnabrück, gestalte sich sehr positiv gestaltet. Acht Fachdienste mit 40 Mitarbeitern werden künftig in dem dreigeschossigen Gebäude (inklusive Dachgeschoss) auf 1000 Quadratmetern tätig sein. Die Baumaßnahme werde begleitet durch eine caritas-interne Steuerungsgruppe, in der Mitarbeiter an der konzeptionellen und strukturellen Konzipierung beteiligt sind. Mitte Mai finde ein Workshoptag statt, in dem die „zukünftigen internen und strukturellen Abläufe“ abgesprochen werden sollen.

Zukunftsfähiges Quartier

Auch für die Zukunft sei der Verband gerüstet: Im neuen Gebäude wurden acht Kilometer Datenleitungen gelegt, um für die digitale Zukunft gut gerüstet zu sein. Gleichzeitig setze der Caritasverband nach eigenen Angaben auf Nachhaltigkeit. Es würden für die eigene Fahrzeugflotte und für Besucher zwei E-Tankstellen eingerichtet. „Der Abschluss der Bauarbeiten ist für Mitte Oktober geplant, sodass Anfang November mit dem Umzug gerechnet wird“, sagte Knillmann. Caritas-Geschäftsführer Marcus Drees fügte hinzu: „Der Caritasverband freut sich, dass gemeinsam mit dem Krankenhaus Ludmillenstift, der Kirchengemeinde St. Vitus und der Stadt Meppen das Quartier Propstei zukunftsträchtig weiterentwickelt wird, und wir mit dem neuen Gebäude unseren Teil zur städtebaulichen Entwicklung dieses Quartiers beitragen können.“