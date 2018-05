Mit dem Motorrad in luftiger Höhe über den Markt in Meppen MEC öffnen

Mit dem Motorrad fährt Falko Traber über das Hochseil über dem Markt in Meppen. Foto: Carola Alge

Meppen. Probelauf für eine besondere Attraktion der Meppener Maitage: Die bekannte Hochseil-Artisten-Familie Traber präsentiert ihre Darbietungen am 5. und 6. Mai 2018 in teilweise luftiger Höhe über dem Markt Meppen. Am Freitagnachmittag startete Falko Traber einen Testlauf.