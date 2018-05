Meppen. „Wir kochen und backen und tun so viel gutes, Aber bitte mit Agnes!“, schallte im Chor von knapp 550 Landfrauen. Auf der Delegiertenversammlung des Landesverbands Weser-Ems im Alten Gasthaus Kamp in Meppen haben die Landfrauen nun ihre langjährige Vorsitzende Agnes Witschen aus Lingen verabschiedet. Die Ostfriesin Ina Jahnsen ist neue Vorsitzende.

Sichtlich gerührt und mehrmals den Tränen nahe war die Lingenerin nach der Gesangseinlage, für die die Landfrauen den Text des Udo-Jürgens-Klassikers „Aber bitte mit Sahne“ auf Witschen umgedichtet hatten. „Ich bin völlig baff, total überrascht und fast schon zu Tränen gerührt“, sagte die ausscheidende Vorsitzende im Gespräch mit unserer Redaktion. „Ich wusste nichts davon.“

Ungeduld als Antrieb

Aber nicht nur die Liedzeilen rührten die langjährige Vorsitzende. In persönlichen Worten blickte Maren Meyer, stellvertretende Vorsitzende, auf die Amtszeit von Witschen zurück. „Agnes war unser Motor. Sie war allgegenwärtig, auch wenn sie nicht körperlich anwesend war.“ Darüber hinaus sei ihre Dynamik, teilweise auch ihre Ungeduld, der Schrittmacher im Landesvorstand gewesen. Fehlen werde sie auch als Sprachrohr zum Deutschen Landfrauenverband nach Berlin, zu dem sie immer gute Kontakte gepflegt habe. Doch auch menschlich werde Witschen dem Landesvorstand fehlen. „Sie hatte immer ein offenes Ohr und war aufgeschlossen für neue Ideen“, betonte Meyer.

Wettbewerb der Ideen spornt an

Im Namen der ganzen Landesregierung drückte die niedersächsische Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) Witschen ihren Dank aus. „Die Landfrauen geben den Familien eine Stimme. So bleibt das Land ein attraktiver Ort zum Leben. „Deshalb bin ich selbst gerne Landfrau gewesen“, sagte die Christdemokratin. Nach ihrem Amtsantritt im Herbst 2017 hatte sie ihren Vorsitz beim Schwesterverband im östlichen Niedersachsen niedergelegt. „Ich dachte immer: Warum legen wir die Verbände nicht zusammen, dann bekommen wir mehr Geld vom Land?!“, sagte die Ministerin. Aber sie habe festgestellt, dass der Wettbewerb der Ideen zwischen beiden befruchtend wirkt. „Der Abgang wird Lücken reißen, aber die werden hoffentlich schnell gestopft werden“, sagte Otte-Kinast.

„Das Leben bereichert“

Agnes Witschen bedankte sich bei ihren Laudatorinnen, aber auch der Geschäftsstelle. „Was wäre das Ehrenamt ohne das Hauptamt, ohne das geht es nicht“, betonte sie. Ein besonders dickes Dankeschön richtete die Lingenerin an ihren Ehemann. Er habe ihr immer den Rücken freigehalten und gestärkt. „Du hast mich auch oft kritisiert, das fand ich nicht gut, hat aber geholfen“, scherzte Witschen. An die 550 Delegierten gerichtet sprach die scheidende Vorsitzende: „Vor allem aber danke ich Euch, dass ihr mein Leben so bereichert habt!“

Neuer Vorstand gewählt

Nachfolgerin von Witschen als Vorsitzende des Landfrauenverbandes Weser-Ems ist Ina Jahnsen. Sie setzte sich in der Abstimmung gegen Monika Feil durch. Jahnsen war zuvor Bezirksvorsitzende für Ostfriesland. Maren Meyer wurde als stellvertretende Vorsitzende bestätigt. Für Hermanda Harms rückt Monika Feil auf die Position der zweiten Stellvertreterin. Auch die Position der Bezirksvorsitzenden für den Bezirk Emsland/Grafschaft Bentheim wurde neu besetzt. Annelene Ewers ersetzt Frieda Wolbert.