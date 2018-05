Meppen: Hebammenberuf lukrativ gestalten

Meppen. Der Beruf der Hebamme ist sehr komplex. Die Ausbildung dauert drei Jahre. Gerade in diesem Beruf ist die anschließende langjährige Berufserfahrung, wie auch bei den beiden Meppener Hebammen, von unschätzbarem Wert.

Speziell durch eine kompetente Hebammenbegleitung wird das zukünftige, gesundheitliche Wohlergehen von Mutter und Kind gestärkt. Frauen aber auch Väter finden hier mit ihren Ängsten und Sorgen vor und nach der Geburt kompetenten Rat. Auch deshalb ist es enorm wichtig, dass der Hebammenberuf gestärkt wird und lukrativ bleibt.

Persönlicher Kontakt

Die Zeiten, in denen die Großmutter am besten wusste, was für das Neugeborene am Besten ist, sind vorbei. Heute informieren sich die Eltern oftmals über das Internet. Aber auch dies hat ihre Tücken und schürt oftmals sogar die Verunsicherung. Der persönliche Kontakt zur Geburtshelferin ist unersetzbar.

Nach jahrelangen Geburtenrückgängen nimmt der Kinderwunsch vieler Paare auch im mittleren Emsland wieder zu. Selbst das dritte oder vierte Kind ist wieder gewollt. An dieser schönen Entwicklung haben die Hebammen einen großen Anteil. Damit einhergeht aber die Forderung an die Politik, die notwendige Infrastruktur vorzuhalten. Hierzu gehört nicht nur der wohnortnahe Krippenplatz, sondern auch Spielplätze und Wohnflächen.