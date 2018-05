Die Hebammenpraxis Neugeboren wird von Anja Leveling (links) und Ute Niehoff geführt. Foto: Hermann-Josef Mammes

Meppen. Die beiden erfahrenen Hebammen Anja Leveling und Ute Niehoff haben gemeinsam den Weg in die Selbstständigkeit gewagt und die Hebammenpraxis Neugeboren an der Lingener Straße 40 in Meppen eröffnet.