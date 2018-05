Meppen. Mit drei Kränen werden heute Bauarbeiten an der neue Geh- und Radwegbrücke über die Ems in Meppen ausgeführt.

Nachdem Anfang April die einzelnen Fahrbahnteile auf die Widerlage r gelegt worden sind und danach miteinander verbunden wurden, wird jetzt die Schrägseilbrücke verspannt. Dazu richten die Kräne Pylonen auf den Stützfundamenten auf und bringen Stahlseile an, durch die die Brücke ihre Festigkeit erhält.

Wie auf Anfrage bei der Stadt Meppen zu erfahren war, liegen die Arbeiten im Zeitplan. Als Nächstes werden die Brückenzufahrten hergerichtet und die Wegebeleuchtung installiert. Ende Mai, Anfang Juni soll die Eröffnung stattfinden, der Termin sei noch nicht genau festgesetzt.

Die Brücke soll für Fußgänger und Radfahrer eine Verbindung zwischen den Naherholungsgebieten Meppener Kuhweide und am Rühler Sommerweg schaffen, außerdem die Altstadt mit dem Stadtteilen westlich der Ems verbinden. Die Idee für eine solche Verbindung zur Entlastung der Emsbrücke geht auf die XI. Internationale Feuerwehrsternfahrt im Mai 1995 in Meppen zurück, als das Technische Hilfswerk eine Pontonbrücke für Fußgänger und Radfahrer beim Campingplatz baute. 1998 beim Tag der Niedersachsen wurde erneut eine solche Behelfsbrücke vom THW betrieben. Die damalige Bürgermeisterin Karin Stief-Kreihe schlug aufgrund der positiven Reaktionen der Nutzer den Bau einer dauerhaften Verbindung vor, was jetzt verwirklicht wird, nachdem die Standortfrage und die Finanzierung geklärt sind. Als Kosten sind 1.085.000 Euro veranschlagt.