Meppen. Damit Mitmenschen das Tun eines Schülers mit Autismus verstehen, muss Aufklärung betrieben werden.

„Wesentlicher Bestandteil der therapeutischen Arbeit innerhalb der Autismus-Therapie Weser-Ems besteht deshalb neben der Förderung des autistischen Menschen darin das meist komplexe Umfeld in die Arbeit mit einzubeziehen und Aufklärung in der Schule zu betreiben.

Offener Umgang mit Diagnose

Der offene Umgang mit der Diagnose erleichtert es, Akzeptanz zu schaffen und bestmögliche Hilfestellungen zu initiieren“, sagt Andrea Greve. Sie ist als Psychologin im Autismus Therapie Zentrum Weser-Ems tätig und hat bereits viele Aufklärungsveranstaltungen in schulischen Einrichtungen durchgeführt. Dabei geht sie strategisch vor. Bespricht sich zunächst mit den Eltern des Klienten, spricht mit dem Betroffenen selbst über mögliche Situationen, klärt die Lehrer auf und geht erst dann in Absprache mit allen in die Klasse. Denn auch wenn die Aufklärung Teil der Therapie ist, soll sie immer im Einvernehmen mit dem Betroffenen und den Angehörigen vonstattengehen. Nur wenn eine tragfähige Beziehung zu den Bezugstherapeuten aufgebaut und der Klient innerhalb seines Entwicklungsstandes bereit dazu ist, kann dies auch innerhalb des schulischen Umfeldes beispielsweise in Form einer Klassenaufklärung passieren. Nur so ist auch das Ziel erreichbar:

Akzeptanz

Die allgemeine Akzeptanz. Dafür bereiten sich die Therapeuten intensiv auf die Aufklärungsstunde vor, abgestimmt auf jeden einzelnen Autisten. Abhängig von dessen Eigenheiten werden Themen angesprochen. „Wir fragen die Schüler, was ihr Mitschüler gut kann, besprechen aber auch, was sie möglicherweise stört“, erklärt Greve. Störendes Verhalten wird dann angesprochen, mitunter hohe Lautstärken, Unkonzentriertheit, aber auch positive Besonderheiten wie etwa besonderes Wissen zu bestimmten Themen, außerordentlich gutes Hören. So erarbeiten sich die Schüler selbst das Thema Autismus, erkennen die Besonderheiten, verstehen diese und lernen, Eigenheiten zu akzeptieren. Dies gilt insbesondere, wenn es um den sogenannten Nachteilsausgleich geht. Dieser wird in der Schule gewährt, wenn sich die Beeinträchtigungen auf einen Kompetenzbereich beschränken. So haben betroffene Schüler bei Klassenarbeiten etwas mehr Zeit, dürfen in einem anderen Raum ungestört arbeiten, oder haben durchweg eine Integrationskraft an ihrer Seite. „Auch diese Sonderbehandlung muss der Klasse erläutert werden“, sagt Greve. Aus ihrer Erfahrung weiß sie um die Vorteile der Klassenaufklärung. „Die Mitschüler akzeptieren anschließend das Tun des Autisten, unterstützen ihn beim Lernen oder helfen in besonderen Situationen und schützen ihn.“

Aufklärungsstunde

Ob der Klient selbst an der Aufklärungsstunde teilnimmt oder eher nicht, bleibt ihm überlassen. „In manchen Fällen möchten Klienten selbst über Autismus aufklären und bereiten beispielsweise im Rahmen der Therapie eine Power Point Präsentation vor. Wir begleiten den Klienten dann in der Stunde dabei“, erzählt Gudrun Nünning, Erzieherin und systemische Familienberaterin im ATZ , wichtig sei aber immer auch die Bereitschaft der Lehrerschaft. Doch die ist häufig vorhanden, wissen die Mitarbeiter des Autismus-Therapie Zentrums, denn durch ihre Unterstützung gelingt es auch den Lehrern, den Unterricht zukünftig sinnvoll zu gestalten.

Austausch mit den Einrichtungen

Deshalb sind die Autismus-Therapeuten auch nach der Aufklärungsstunde weiterhin im engen Austausch mit den Einrichtungen. Geben Anregungen und begleiten den Klienten, um ihn auch so zu fördern. Dabei werden ebenso Hospitationsstunden angeboten. Bei bevorstehenden Schulwechseln informieren sie die neuen Einrichtungen frühzeitig auf die kommenden Aufgaben, bieten Hilfestellung sowie auch dort Aufklärungsstunden an. „Die Erfahrung zeigt, dass der intensive Austausch, aber auch eine altersgerechte Aufklärung die Akzeptanz für unsere Klienten fördert und sich positiv auf den gesamten Klassenverband auswirkt“, sagt Nünning. Deshalb möchten sie und ihre Kolleginnen auch weiterhin Aufklärung in den Schulen in der gesamten Region betreiben.