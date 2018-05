Meppen. Das erste Maiwochenende, vom 4. bis 6. Mai 2018, hat im mittleren Emsland viel zu bieten. Neben der dritten Jam-Party und dem letzten Heimspiel des SV Meppen sind der Tanzbogen Meppen im Theater und Tanzjuror Joachim Llambi in der MEP zu Gast.

Für den Startschuss des ersten Maiwochenendes sorgen die Jüngeren, denn am heutigen Freitagabend steht die dritte Jam-Party an. Ab 19 Uhr sind alle Zwölf- bis 16-Jährigen zum Feiern im Jam eingeladen. Mit einem DJ, alkoholfreien Cocktails, Snacks sowie einem Actioncourt mit allerlei Spielen plus Showeinlagen, unter anderem vom Tanzstudio Elvis B., können alle Jugendlichen einen unvergesslichen Abend erleben. Der Eintritt zur dreistündigen Veranstaltung ist frei.

60-Punkte-Marke?

Weiter geht es am Samstag mit dem letzten Heimspiel des SV Meppen in dieser Saison. Zu Gast ist der Tabellenletzte Rot-Weiß Erfurt. Nach der erfolgreichen „40-Punkte-Mission“ und der gelungenen „50-Punkte-Mission“ können die Meppener mit zwei Siegen in den letzten beiden Spielen noch die 60-Punkte-Marke in der Jubiläumssaison knacken. Anstoß des letzten Heimspiels ist um 13.30 Uhr in der Hänsch-Arena.

„Was will ich einmal werden?“

Sozusagen im Anschluss an das Fußballspiel findet die Tanzveranstaltung des Tanzbogens Haren statt. Ab 16 Uhr präsentieren Kinder, Jugendliche und Erwachsene eine Vorstellung rund um das Thema „Was will ich einmal werden?“ und stellen verschiedene Berufe in den Tanzgruppen dar. Egal ob Kinder oder Erwachsene, Hip-Hop oder Ballett, in dieser abwechslungsreichen Show im Theater Meppen wird alles geboten. Komplettiert werden die Darbietungen durch anschauliche Kostüme sowie die passende Musik. Karten für die zweieinhalbstündige Tanzvorstellung kosten 13 Euro. Und für alle, die es am Samstag nicht schaffen, zeigt der Tanzbogen Haren am Sonntag zur gleichen Zeit am selben Ort eine weitere Vorstellung.

Tango, Disco Fox und Cha-Cha-Cha

Fans der schnellen Bewegungen und energiegeladenen Auftritte sind am Sonntag in der Einkaufspassage MEP genau richtig. Anlässlich des fünften Geburtstags des Shoppingcenters mit verkaufsoffenem Sonntag ist Deutschlands wohl kritischster Tanzjuror Joachim Llambi zu Gast. Ab 13.30 Uhr lädt der ehemalige Turniertänzer zum Tanzkurs in der MEP ein und teilt seine ganze Erfahrung mit den Teilnehmern. Anschließend gibt es einen großen Tortenanschnitt und eine Autogrammstunde mit dem aus dem Fernsehen bekannten Tänzer, Juror und Moderator.