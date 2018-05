Meppen. Die Diagnose Autismus bedeutet auch für Eltern eine komplette Lebensumstellung. Im Interview erzählt Leonie Solberg*, Mutter des Autisten Jan* von ihren Erfahrungen.

Frau Solberg, wann ist Ihnen aufgefallen, dass etwas anders ist?

Kurz vor seinem ersten Geburtstag hatte Jan* einen epileptischen Anfall. Danach folgten weitere und wir mussten ihn mit Medikamenten einstellen. Diese haben ihn stark in seiner Entwicklung verlangsamt und besonders den Gleichgewichtssinn geschwächt. Nachdem er endlich anfallsfrei war, haben wir die Medikamente stark reduziert, um zu sehen wie er sich ohne die Mittel verhält. Da ist uns bereits aufgefallen, dass er anders ist. Er verweigerte körperliche Nähe, war sehr oft mit Aufgaben überfordert und hat sehr viel geschrien. Nachdem wir uns eingehender mit der Epilepsie beschäftigt haben, wurde uns klar, dass oftmals noch andere Erkrankungen mit einhergehen. Unter anderem eben auch Autismus.

Wie äußert sich Autismus bei Ihrem Sohn?

Besonders schwierig ist es für ihn, Freundschaften zu schließen. Er hat eine verzögerte soziale Reife und soziales Verständnis. Außerdem hat unser Sohn Schwierigkeiten seine Gefühle zu kontrollieren und braucht daher Unterstützung mit organisatorischen oder lebenspraktischen Fähigkeiten.

Wo haben Sie damals Unterstützung erfahren?

Wir sind gut bei unserer Kinderärztin beraten worden. Nachdem wir schon einige Therapien in Form von Frühförderung und Logopädie durchgezogen hatten, hat unsere Kinderärztin uns die verschiedenen Wege zur Diagnose aufgezeigt. Wir sind daraufhin mit unserem Sohn für eine Woche nach Münster zur Uniklinik gefahren und haben ihn dort testen lassen. Am Ende wurde dann die Diagnose Asperger Syndrom gestellt.

Welche neuen Anforderungen haben sich durch die Diagnose ihres Kindes an Sie gestellt?

Es stellte sich für uns die Frage, wie wir jetzt mit unserem Sohn umzugehen haben. Was für Bedürfnisse hat ein Kind mit Autismus und wie können wir unseren Sohn unterstützen. Es stellte sich auch ein schlechtes Gewissen ein, dass man ihn im Nachhinein oft zu Unrecht behandelt hatte. Als schwierig empfanden wir, richtig einzuschätzen, unser Kind nicht zu überfordern und Unmögliches von ihm zu verlangen.

Wie hat der Übergang ins Autismus-Therapie-Zentrum Meppen stattgefunden?

Wir haben uns mit der Diagnose an das Autismus-Therapie-Zentrum Meppen gewandt. Dort wurden wir auf eine Warteliste aufgenommen. Da mussten wir feststellen, dass Autismus doch häufiger vorkommt als gedacht. Über Beratungsangebote zwischen Anfrage und Therapiebeginn wurden wir vom Therapiezentrum mit ersten Fragen zum Thema Autismus begleitet und aufgeklärt.

Wobei haben Sie sich insbesondere unterstützt gefühlt?

Überall wo wir um Unterstützung gebeten haben, wurde uns auch geholfen. Sei es beim Kinderarzt, im Autismus-Therapie-Zentrum, bei der Frühförderung, bei der Logopädin, bei der Schulbegleitung unseres Sohnes oder auch bei Dozenten von „Erziehungskursen“.

Können Sie durch die autimusspezifische Therapie Veränderungen bei Ihrem Kindes erkennen?

Unser Sohn hat gelernt, besser mit kurzfristigen Veränderungen umzugehen. Daher sind extreme Gefühlsausbrüche wesentlich seltener geworden. Auch ist er jetzt in der Lage, seine Bedürfnisse zu benennen und sich Rückzugsmöglichkeiten zu erschließen, falls ihn eine Situation überfordert.

Was hat sich an ihrem Tagesablauf und Familienleben durch die Therapie geändert?

Unser Tagesablauf ist sehr stark durchstrukturiert, damit unser Sohn möglichst viel Klarheit hat und somit wesentlich entspannter ist. Wir haben verschiedene Vorschläge der Therapeuten ausprobiert und haben letztendlich daraus unseren eigenen „Familienplan“ erstellen können. Wir sprechen eigentlich jeden Morgen den Tagesablauf mit unserem Sohn durch und versuchen eventuell Probleme schon im Vorfeld durchzuspielen.

Gibt es Situationen, die für ihr Kind und ihre Familie schwierig sind?

Schwierig sind nach wie vor unstrukturierte und unvorhergesehene Ereignisse. Wichtig ist auch die Vermeidung von zu extremen Menschenansammlungen sowie Situationen mit erheblichen Geräuschpegeln. Somit nehmen wir unseren Sohn selten zu öffentlichen Veranstaltungen wie Erntedankfeste, Stadtfeste oder Ähnlichem mit. Trotzdem ist es möglich, in kleinere Freizeitparks in der näheren Umgebung zu fahren. Da wir dies relativ häufig machen, hat unser Sohn bereits im Vorfeld durchgeplant, was er alles an dem Tag dort erleben möchte.

Wie gestaltet sich die Integration in der Schule?

In der Schule ist er sehr gut integriert, da wir die Klasse zu Beginn über das Thema Autismus aufgeklärt haben. Dies ist sehr schön kindgerecht von einer Therapeutin des Autismus-Therapie-Zentrums Meppen durchgeführt worden. Zur Unterstützung und Begleitung im Schulalltag hat unser Sohn eine Schulbegleitung. In schwierigen Situationen übernimmt sie die „Übersetzung“.

*Namen von der Redaktion geändert