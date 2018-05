Meppen. Bald ist es wieder soweit: Dr. Stephan Leupold wird durch knallige Experimente zeigen, wie beeindruckend Chemie sein kann.

Auf Einladung des Kunststoffnetzwerks Ems-Achse wird er am Montag, 11. Juni 2018, um 17 Uhr im Theater in Meppen (Theaterplatz 1) alle Interessierten mit Knall, Zischen und Rauch begeistern.

Wie interessant und vielseitig Chemie und Kunststoffe im Berufsleben sind, werden regionale Unternehmensvertreter im Foyer des Theaters demonstrieren. Sie informieren über verschiedene Ausbildungsberufe und über die guten Perspektiven in der Branche und stehen für Gespräche zur Verfügung. Bereits ab 16:00 Uhr werden die Türen geöffnet, um auch vor der Show schon in Kontakt mit den Unternehmensvertretern kommen zu können, weitere Gespräche können dann während der Pause geführt werden.

90-minütige Show

Leupold, „bester Chemielehrer Deutschlands“ aus dem Jahr 2011 und Dozent an der Universität Bremen zeigt in seiner 90-minütigen Show, dass Naturwissenschaften unterhaltsam und lehrreich sind. Damit unterstützt er das Ziel des Kunststoffnetzwerks Ems-Achse, dass Schüler die Chemie von ihrer spannenden Seite und als mögliches Arbeitsfeld kennen lernen sollen. „Wir möchten zeigen, wie vielseitig die Chemie ist und durch die Show Interesse für die Kunststoffbranche bei den Jugendlichen wecken.“ so Andrea Frosch, Netzwerkmanagerin des Kunststoffnetzwerks Ems-Achse.

Das Kunststoffnetzwerk Ems-Achse ist in der Wirtschaftsförderung des Landkreises Grafschaft Bentheim angesiedelt und ermöglicht einen kostenlosen Besuch der Show.

Eine vorherige Platzreservierung ist notwendig: Tel: 05921/9623 09 oder per E-Mail kunststoffnetzwerk@grafschaft.de.