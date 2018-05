DFB-Mobil zu Gast an Helen-Keller-Schule Meppen MEC öffnen

Viel Freude hatten die Schüler der Helen-Keller-Schule mit den Trainern vom DFB-Mobil. Foto: David Hartmann

Meppen. Das DFB-Mobil aus Frankfurt ist an der Helen-Keller-Förderschule in Meppen zu Gast gewesen. Zwei Trainer des DFB schulten 24 Schüler im Umgang mit dem runden Leder in der Johannes-Gutenberg-Turnhalle.