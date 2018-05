Meppen. Regelmäßig kommt der sechsjährige Leon in das Autismus-Therapie-Zentrum Meppen (ATZ). Gleich zwei Pädagoginnen warten dort auf ihn. Leon leidet unter deutlichen Einschränkungen im Sprachgebrauch. Frühkindlicher Autismus wurde bei ihm diagnostiziert.

Die Therapie für ihn umfasst zwei Stunden in der Woche. Die Pädagoginnen Claudia Loddeke und Carina Rothkötter fördern ihn gemeinsam im Co-Therapeutenteam. „Nach einer Stunde wechseln wir. Für Leon bedeutet das, eine Trinkpause zu machen und Kekse zu essen. Leon liebt Schokoladenkekse“, erzählt Loddeke. Frühzeitig wurde bei dem Jungen frühkindlicher Autismus diagnostiziert. Seine Entwicklung verzögert sich im Vergleich zu anderen Kindern. Wie die meisten Kinder mit dieser Diagnose zeigt er auch deutliche Einschränkungen im Sprachgebrauch. „Zu Beginn der Therapie sprach er lediglich in Zwei-Wort-Sätzen. Er wiederholt die Worte der Menschen in seiner Umgebung, ohne den Sinn sicher zu verstehen. Man nennt dieses Phänomen „Echolalie““, erläutert Therapeutin Loddeke.

Inselinteressen

Leons Interesse an Sozialkontakten ist sehr gering, er spielt kaum mit anderen Kindern. Stattdessen beschäftigt er sich gerne allein mit seinen Spezialinteressen. „Leon liebt alle Lichtquellen, sich drehende Gegenstände und Schatten von sich und Anderem“, meint Carina Rothkötter. Bei Freude und Aufregung über diese Dinge zeigt er für Autismus typische Stereotypien wie etwa Drehen der Hände vor den Augen und schnelles Umherlaufen.

Individuelle Förderung

„Unsere Fördermaßnahmen in der Einzeltherapie des frühkindlichen Autismus orientieren sich in erster Linie an der individuellen Ausprägung bei jedem Klienten. Es wird multimodal gearbeitet, was bedeutet, dass je nach Bedarf unterschiedliche methodische Therapieansätze eingesetzt werden“, erklärt dazu Beate Nienerowski, therapeutische Leiterin des ATZ Meppen. (Weiterlesen: Das Autismus Therapiezentrum in Meppen vorgestellt)

Bei Leon standen bisher der Beziehungsaufbau und das Herstellen einer vertrauensvollen therapeutischen Arbeitsgrundlage, beispielsweise durch die Methode der Aufmerksamkeits-Interaktionstherapie, im Vordergrund. Die Therapeuten nehmen Signale des Klienten auf, ahmen sie nach und erregen so die Aufmerksamkeit des Kindes. Das Ziel ist das Herstellen geteilter Aufmerksamkeit. In den ersten drei Monaten wird eine umfassende Förderdiagnostik durch die gezielte Verhaltens-u.-Interaktionsbeobachtung durchgeführt, aus der heraus ein individueller Therapieplan für jeden Klienten erstellt wird.

Erste Erfolge sichtbar

„Wichtig ist für Kinder mit Autismus die Förderung von Schlüsselkompetenzen, wie zum Beispiel Blickkontakt herstellen und die Förderung sozialer Interaktion“, erläutert Nienerwoski. Dabei werden diverse Methoden angewandt. „Anknüpfend an Leons Interessen ist es möglich, seine Aufmerksamkeit zu erregen“, weiß die Therapeutin. „Leon liebt das Schaukeln in der Hängematte. Dabei schafft er es mittlerweile oft, meine Worte und Gesten zu imitieren“, freut sich auch Loddeke über Fortschritte. Das Ziel der Förderung liegt vor allem darin, Leon die Bedeutung von Kommunikation verständlich zu machen und die sprachliche Ausdrucksfähigkeit zu erweitern.

Strukturiertes Umfeld notwendig

Kinder wie Leon benötigen vor allem Orientierung und Struktur. Visualisierungshilfen, etwa ein individueller Stundenplan mit Bildern der durchzuführenden Aktivitäten, beispielsweise Hängematte, Hände waschen, werden eingesetzt. „Allerdings sind die Maßnahmen ohne die Einbeziehung des Umfeldes, das Familiensystem, sowie Kindergarten und Schule nicht wirksam“, sagt Loddeke. Die Therapeuten stehen deshalb beratend in regelmäßigem Austausch mit Eltern und betreuenden Pädagogen, damit Autismus spezifische Förderung auch in den Alltag von Leon übertragen werden. Dies geschieht durch Therapie im Elternhaus und Hospitationen in Kindergarten oder in der Schule, sowie Fachberatung. Die Eltern nehmen zudem auch an den Therapiestunden teil.