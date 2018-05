Meppen. Schüler der Oberstufe am Gymnasium Marianum Meppen und am Hümmling Gymnasium Sögel nehmen an dem Projekt „sELfmade business“ teil. Darin stellen sie ein ganzes Geschäftsmodell für ein neues Unternehmen auf.

22 Schüler des Seminarfachs „Wirtschaft“ am Gymnasium Marianum sitzen mit positiver Anspannung an ihren Tischen. Vor ihnen liegen ihre eigenen Geschäftsideen, die sie zuvor in einem Workshop erarbeitet haben. Nun geht es an die Wettbewerbsanalyse und an die Vermarktung, bevor sie am Ende ein komplettes Geschäftsmodell auf die Beine stellen – alles selbst erarbeitet. Das ist das Motto des Projekts „sELfmade business“, das vom Wirtschaftsverband Emsland, der Sparkasse Emsland und Professor Frank Blümel von der Hochschule Osnabrück ins Leben gerufen wurde.

Vorbereitung auf Berufsleben

Im Vordergrund steht dabei ein Wettbewerb, bei dem Geschäftsmodelle präsentiert werden und gegeneinander antreten. Gleichzeitig bietet sELfmade business aber auch eine Vorbereitung auf das zukünftige Berufsleben. „Für uns als Schule ist es wichtig, frühzeitig Anknüpfpunkte für Ausbildung und Beruf für unsere angehenden Abiturienten anzubieten.“, erklärt Hendrik Schutte, Lehrer des Seminarfachs Wirtschaft vom Gymnasium Marianum. Unterstützt werden die Teilnehmer außerdem durch die Sparkasse Emsland und den Wirtschaftsverband Emsland: „Wir bieten verschiedene Vorträge, zum Beispiel über die Entwicklung eines Business-Plans, Business-Knigge und Unternehmensführung.“, sagt Marco Menne, Vorstandsmitglied der Sparkasse.

Früh Kontakte knüpfen

Gemeinsam vermitteln die Kooperationspartner Wissen über unternehmerische Abläufe. „Es ist uns wichtig, die Schüler schon frühzeitig mit der Wirtschaft und regionalen Unternehmen bekannt zu machen. Gerade die jungen Menschen werden gebraucht. Sie sollen ihre Ideen in Ausbildung und Dualem Studium einbringen“, erläutert Norbert Verst, Geschäftsführer des Wirtschaftsverband Emsland.

Verdeutlicht wird dies durch junge Start-Up-Unternehmen aus dem Emsland, die das Seminarfach besuchen und ihre eigenen Geschäftsmodelle vorstellen, mit denen sie nun eine Firma gegründet haben. Der Kurs wird auch die Hochschule Osnabrück am Standort Lingen besuchen. „Die Schüler lernen bei uns die verschiedenen Studienmöglichkeiten kennen“, so Blümel, Professor für Betriebswirtschaft an der Hochschule.

Kreative Workshops

Das Projekt wird begleitet vom Theaterpädagogen Friedhelm Bruns, der den Kurs durch kreative Workshops auf den Wettbewerb vorbereitet. Als weiterer Wettbewerbsteilnehmer kommt der Kurs des Seminarfachs Wirtschaft des Hümmling-Gymnasiums aus Sögel hinzu. Dort werden in den nächsten Monaten die Ideen generiert, sodass am Ende insgesamt zwölf Geschäftsmodelle gegeneinander antreten werden. Die Preisverleihung findet im Dezember 2018 statt.