Meppen. Der Meppener Kunstkreis hat auf seiner Mitgliederversammlung einen neuen Vorstand gewählt.

In ihren Ämtern bestätigt wurden die erste Vorsitzende Ulla Kleinlosen und Schriftführerin Sonja Kaßburg. Neu in den Vorstand gewählt wurden Julia Wübben als stellvertretende Vorsitzende, Thomas Lake als Schatzmeister und Melanie Kuipers als Beisitzerin. Ulla Kleinlosen dankte Marita Stoschek und Manfred Hengstmann für ihr langjähriges Engagement im Vorstand des Meppener Kunstkreises.

Zuvor hatte der scheidende Schatzmeister Manfred Hengstmann die ausgeglichenen Finanzen des Vereins erläutert. Franz Krull gab einen Rückblick auf den gut besuchten Töpfermarkt, Marita Stoschek berichtete von den Keramikseminaren mit renommierten Dozenten und Melanie Kuipers ließ den Austausch mit der polnischen Partnerstadt Ostroleka Revue passieren.

Wie Christel Wilms mitteilte, wird in 2018 ein neuer Dozent die Sommerakademie leiten, die am 23. Juli startet. Hierfür konnte der Steinmetz und Bildhauermeister Jan-Dirk Wolken gewonnen werden.

Der Geschäftsführer des Kulturnetzwerkes Koppelschleuse Meppen Burkhard Sievers berichtete über das umfangreiche Programm, das 2017 in den Einrichtungen an der Koppelschleuse und der Kunstschule des Kunstkreises stattgefunden hat. Der Meppener Kunstkreis organisiert jährlich etwa fünf Ausstellungen zeitgenössischer Kunst und zahlreiche Workshops und Veranstaltungen. Darüber hinaus betreibt er die Kunstschule mit ihren Außenstellen in Haselünne Herzlake und Twist und beinhaltet aktive Arbeitsgruppen in den Bereichen Keramik, Malerei, Bildhauerei und Fotografie.