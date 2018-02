Verkehrbehinderungen nach Glätteunfall in Meppen MEC öffnen

Zu einem Glätteunfall kam es am Dienstagnachmittag in der August-Prieshof-Straße/Ecke Hasebrinkstraße in Meppen. Foto: Matthias Brüning

matt Meppen. In der August-Prieshof-Straße/Ecke Hasebrinkstraße in Meppen ist es am späten Dienstagnachmittag infolge des Schneefalls zu einem Glätteunfall gekommen.