Fachobmann für Mathematik, Florian Gebkenjans, freut über die Leistungen der Schüler: Hendrik Lind (6c), Alexander Hert (5c), Verena Mann (6d), Nele Müller (7e), Simon Jaspers (6c) und Sebastian Ebeling (6c). Foto: Schule

Meppen. Die Schüler des Windthorst-Gymnasium Meppen haben auch in diesem Jahr wieder ihr Können bei der Mathematik-Olympiade unter Beweis gestellt. In einer ersten Runde mussten sie vier äußerst anspruchsvolle Aufgaben in Heimarbeit lösen.