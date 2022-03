Vielen Meppener Bürgern war es ein Bedürfnis, sich am Samstag auf dem Marktplatz für Frieden in der Ukraine auszusprechen. FOTO: Lars Schröer Bewegender Protest gegen Krieg 1000 Bürgerin Meppen demonstrieren für Frieden in der Ukraine und | 05.03.2022, 19:14 Uhr | Update vor 27 Min. Von Tobias Böckermann Carsten van Bevern | 05.03.2022, 19:14 Uhr | Update vor 27 Min.

Ihre Solidarität mit Menschen in der Ukraine haben am Samstag 1000 Bürger in Meppen bekundet. Unter ihnen war neben Bürgermeister Helmut Knurbein und Landrat Marc-André Burgdorf auch die Ukrainerin Krystyna Bey. Sie forderten auf dem Marktplatz von einer Bühne aus Frieden für das von russischen Truppen überfallene Land.