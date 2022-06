Mitte April brannte das Moor bei Aschendorf. FOTO: Kristina Möller Wiedervernässung eine Lösung NLWKN warnt vor Moorbränden aufgrund anhaltender Trockenheit Von Harry de Winter | 18.05.2020, 14:33 Uhr

Der kommende Sommer könnte der dritte Trockensommer in Folge werden. Dies schade insbesondere Hochmooren, da es sich bei diesen um rein niederschlagsgespeiste Moore handele, teilt der NLWKN mit. Im schlimmsten Fall fingen diese an zu brennen, wie zuletzt in Aschendorf und Haselünne.