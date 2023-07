Ein zwölfjähriges Mädchen aus Versmold wird vermisst. Symbolfoto: imago images up-down up-down Landesweite Suche mit Foto Zwölfjährige aus Versmold wird seit Montagabend vermisst Von Ina Wemhöner | 14.07.2023, 14:54 Uhr

Die Polizei Gütersloh hat am Freitagnachmittag ein vermisstes Mädchen aus Versmold gemeldet. Demnach ist die Zwölfjährige am Montagabend nicht in ihre Wohngruppe zurückkehrt.