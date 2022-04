Beim Eintreffen der ersten Kräfte war klar: Hier gibt es kaum noch etwas zu retten. FOTO: Martin Dove Zweiter Brand in einem Jahr Scheune in Melle-Drantum abgebrannt 15.07.2013, 04:47 Uhr

Nicht einmal ein Jahr nach dem letzten Großbrand auf einem Anwesen an der Allendorfer Straße in Melle-Drantum stand dort in der Nacht zu Montag wieder eine Scheune in Flammen. Menschen oder Tiere kamen dabei nicht zu Schaden.