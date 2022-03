Nur vier Minuten auseinander lagen am Sonntag zwei Unfälle in Melle-Buer. FOTO: Stefan Gelhot Erst Stüvestraße, dann Nordring Zwei Unfälle in Melle-Buer innerhalb von vier Minuten Von Michael Hengehold | 27.03.2022, 19:25 Uhr

Am Sonntagabend hat es in Buer gleich zweimal gekracht. Einmal am Nordring, einmal ein Stück weiter. Gibt es einen Zusammenhang?