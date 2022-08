In der Nacht zu Freitag haben in Melle-Neunkirchen zwei Strohlager gebrannt. Drei Ortsfeuerwehren waren im Einsatz. FOTO: Feuerwehr Melle up-down up-down Einsätze in der Nacht zu Freitag Zwei Strohlager brennen in Melle: War es Brandstiftung? Von Simone Grawe | 12.08.2022, 10:39 Uhr

In der Nacht zu Freitag sind in Melle-Neuenkirchen an verschiedenen Orten zwei Strohlager in Brand geraten. Mehr als 120 Strohballen wurden vernichtet. Polizei und Feuerwehr schließen eine Brandstiftung nicht aus.