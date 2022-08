Trafen am Freitag jeweils vierfach (von links): Enrico Weber und Tim Schwanemeyer. Foto: Stefan Gelhot up-down up-down Weber und Schwanemeyer treffen vierfach Zwei Freunde, acht Tore: Perfekter Freitag für zwei Meller Torjäger Von Sven Schüer | 29.08.2022, 11:20 Uhr

Sie sind befreundet, beide 24 Jahre alt, haben eine gemeinsame Vergangenheit – und sie trafen am Freitag jeweils vierfach. Tim Schwanemeyer von SuS Buer und Enrico Weber vom TSV Westerhausen schraubten ihre Torkonten am letzten Wochenende in die Höhe. Für den einen war es eine neue Erfahrung, für den anderen fast schon Routine.