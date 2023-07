Die Feuerwehr in Melle hatte am Donnerstagmittag innerhalb von wenigen Minuten zwei Einsätze. Symbolfoto: Michael Gründel up-down up-down Zwei Einsätze in wenigen Minuten Feuerwehreinsätze in Hochschule und bei Melos in Melle-Mitte Von Hannah Baumann | 13.07.2023, 13:40 Uhr

In Melle hat an zwei Standorten am Donnerstagmittag eine Brandmeldeanlage ausgelöst. Bei Melos kam es zu einer Rauchentwicklung.