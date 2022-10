Nach einem Aufruf im Ortsrat wegen fehlender Helfer für den Weihnachtsmarkt in Melle-Neunkirchen gibt es nun eine positive Rückmeldung. Foto: imago images / Wolfgang Spitzbart up-down up-down Viele freiwillige Helfer gesucht Zukunft des Weihnachtsmarkts in Neuenkirchen ist gesichert Von Ina Wemhöner | 19.10.2022, 06:10 Uhr

Zwei Jahre in Folge ist der Weihnachtsmarkt coronabedingt in Melle-Neunkirchen ausgefallen. 2022 soll er traditionell am dritten Advent wieder wie gewohnt stattfinden. Hier gab es jedoch vorab ein schwerwiegendes Problem: Es fehlte an Nachwuchs-Helfern.