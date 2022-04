Mit den Eickenern kamen die Schweizer in Frankreich an, und „die Belgier nutzten dieses Treffen für einen Fahrradausflug nach Eecke“, erzählte Stephan Leiwe, der Vorsitzende des „Arbeitsausschusses für internationale Kontakte der früheren Gemeinde Eicken-Bruche“. Die französische Kollegin Beatrice Francke organisierte das Programm dieses Treffens, das alle Erwartungen übertraf.

Am Samstag besichtigten die 84 Gäste den Landesteil „Pays de Flandre“, in dem Eecke liegt.

„In den Dörfern dieser Gegend gibt es Symbolfiguren, riesige Puppen, die ehemals wichtige Persönlichkeiten darstellen“, erzählte Stephan Leiwe. Beispielsweise eine Milchträgerin namens Rosalie, einen Bäcker, einen Schuhmacher und „Jule Boomzaegher“, den Baumsäger, den Eeckener Riesen. Nach diesen Figuren wurden die Gruppen benannt, in die die Besucher eingeteilt wurden. „Den „Jule“ trafen wir dann an jeder Sehenswürdigkeit unserer Ausflugsfahrt wieder“, so Leiwe. Bewegt wird so eine riesige Puppe von zwei Menschen unter dem Kostüm.

In dem flandrischen Landstrich besichtigten die Gäste ein Zollmuseum, einen landwirtschaftlichen Betrieb, der Stutenmilchprodukte herstellt, eine Puppenmanufaktur, in der auch die Riesen entstehen und die für die Gegend typischen Windmühlen.

Sehr begeistert war Stephan Leiwe von einer Bläserband, die die Gäste begleitete und den Samstag über für Stimmung sorgte sowie abends im Festsaal zum Tanz aufspielte. Extra zum Vierdörfertreffen hatten die Gastgeber ein Dorffest auf die Beine gestellt, als dessen Höhepunkt sie ein mitternächtliches Feuerwerk mit Musik an den Himmel zauberten.

Untergebracht waren alle Gäste in französischen Familien. „Und auch diejenigen, die kein Französisch sprechen, konnten sich mit Englisch und Deutsch verständigen“, betonte Leiwe.