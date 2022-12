Zigarettenautomat Symbolfoto: David Ebener up-down up-down Lauter Knall nach Mitternacht Zigarettenautomat in Melle-Bruchmühlen gesprengt Von noz.de | 14.12.2022, 16:05 Uhr

Gegen 1.40 Uhr meldeten sich am Mittwoch Zeugen über den Notruf bei der Polizei, die einen lauten Knall wahrgenommen hatten. Wie sich herausstellte, war in Bruchmühlen an der Ecke „Bruchmühlener Straße/Blumenstraße“ ein Zigarettenautomat mit unbekannten Mitteln aufgesprengt worden. Angaben zum Diebesgut konnte die Polizei am Mittwoch noch nicht machen. Wer Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben kann, meldet sich bitte unter 05422 92260.