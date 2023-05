In der Nacht zu Monat wurde im Meller Stadtteil Gesmold ein Zigarettenautomat beschädigt. Symbolfoto: David Ebener up-down up-down Münzgeld erbeutet Zigarettenautomat gesprengt: Polizei Melle veröffentlicht Täterbeschreibung Von Simone Grawe | 08.05.2023, 16:26 Uhr

Ein Zigarettenautomat an der Gesmolder Straße in Gesmold ist in der Nacht zu Montag ins Visier von Dieben geraten. Sie setzten einen Böller ein.