Bewies zuletzt seinen Torriecher: Matthias Strehl vom SC Melle II. Foto: Stefan Gelhot up-down up-down 13 Tore in neun Spielen Meller trifft und trifft und trifft: Doch Zahlen sind Matthias Strehl nicht wichtig Von Sven Schüer | 17.10.2022, 15:05 Uhr

Der SC Melle II mischt in der Spitzengruppe der Kreisliga mit. Großen Anteil daran hat Stürmer Matthias Strehl, der 13 Tore in neun Spielen erzielte. Zuletzt legte der 31-Jährige sogar zwei Dreierpacks in Folge auf.