Rund 100 Sänger begeisterten nach einem zweitägigen Workshop mit Gospels und Spirituals in der St.-Petri-Kirche. Foto: Petra Ropers Mit dem Gospelrefenten der Landeskirche Wie der Gospel-Workshop in Melle endete – und irgendwie auch nicht Von Petra Ropers | 09.05.2023, 15:10 Uhr

Rund 100 Stimmen vereinten sich in der Freude am Glauben und an der Musik. Ein klangvoll-mitreißender Gottesdienst in der St.-Petri-Kirche bildete das Finale eines zweitägigen Gospel-Workshops mit Jan Meyer, Gospelreferent der Landeskirche.