Vermieter meldet Eigenbedarf an Wohnungssuche in Riemsloh gestaltet sich schwierig: 70-Jährige sucht neues Zuhause Von Ina Wemhöner | 11.08.2023, 13:04 Uhr Die 70-jährige Mellerin Bärbel Schmidt sitzt auf gepackten Kartons: Sie sucht dringend ein neues Zuhause in Riemsloh für sich und ihren Sohn. Foto: Ina Wemhöner up-down up-down

Die 70-jährige Bärbel Schmidt hat 40 Jahre mit ihrer Familie in einem idyllisch gelegenen Haus in Riemsloh gewohnt. Sie und ihr Sohn müssen jedoch aus dem Mietshaus wegen einer Eigenbedarf-Forderung des Vermieters in wenigen Monaten ausziehen. Die Wohnungssuche gestaltet sich jedoch beschwerlich.